Ucrania reconoce acciones militares para “llevar la guerra al territorio del agresor”

Por Samya Kullab

KIEV, Ucrania, 11 de agosto (AP).— Días después de que Ucrania emprendiera una inesperada incursión militar en la región fronteriza rusa de Kursk, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rompió el silencio del Gobierno al respecto al reconocer acciones militares en marcha para “llevar la guerra al territorio del agresor” durante su mensaje vespertino.

Misiles y drones lanzados durante la noche mataron a dos personas en la región de Kiev, incluido un niño de cuatro años. En Rusia, 13 personas resultaron heridas cuando un misil ucraniano derribado por defensas antiaéreas rusas cayó de noche en un edificio residencial en Kursk, según indicó en Telegram el Gobernador en funciones, Alexei Smirnov.

Rusia atacó Ucrania con cuatro misiles balísticos y 57 drones Shahed, según la Fuerza Aérea ucraniana. Las defensas rusas derribaron 53 drones.

Los cuerpos de un hombre de 35 años y su hijo aparecieron entre los escombros después de que fragmentos de misiles cayeran sobre una zona residencial en el distrito de Brovary, un suburbio de Kiev, según el Servicio Estatal de Emergencias. Otras tres personas resultaron heridas en el ataque.

Serhii Popko, líder de la administración militar de la ciudad de Kiev, dijo que era el segundo ataque contra Kiev este mes.

Los misiles balísticos no llegaron a la capital, pero sí a los suburbios; mientras que los drones que se dirigían a la capital fueron derribados, dijo Popko.

Zelenski dijo que, según información preliminar, Rusia había utilizado un misil norcoreano en el ataque. Ucrania y Estados Unidos han dicho que Rusia ha utilizado misiles norcoreanos en la guerra.

Zelenski reiteró las peticiones a aliados occidentales para que incrementaran su ayuda a Ucrania y dijo que “para detener de verdad el terror ruso, necesitamos no sólo un pleno escudo aéreo que proteja todas nuestras ciudades y poblaciones, sino también decisiones firmes de nuestros socios, decisiones que retiren las restricciones a nuestras acciones ofensivas”.

Mientras tanto, la incursión ucraniana en Rusia continuó por sexto día. Era el ataque más grande de su clase desde la invasión de plena escala, sin precedentes por el empleo de unidades militares ucranianas en suelo ruso. La ofensiva tomó por sorpresa a Moscú y era un bochorno para los mandos militares rusos, que han tratado de contener la situación.

El objetivo exacto de la operación no estaba claro, y los mandos militares ucranianos han adoptado una posición de secretismo, presumiblemente para facilitar el éxito de la misión. Los expertos militares han dicho que podría pretender desviar reservas rusas de los intensos combates en la región oriental ucraniana de Donetsk, mientras que un asesor presidencial sugirió que podría reforzar la posición de Kiev en cualquier negociación futura con Rusia.

La vocera del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, dijo el domingo que Ucrania “comprende perfectamente bien” que los recientes ataques “no tienen sentido desde un punto de vista militar”.

“El régimen de Kiev continúa su actividad terrorista con el mero propósito de intimidar a la población pacífica de Rusia”, añadió.

El Gobernador en funciones de Kursk, Aleksei Smirnov, dijo el domingo que un “grupo de reconocimiento y sabotaje ucraniano” entró en el distrito de Belovsky el día anterior, pero que esa situación había sido “estabilizada”.

En Rusia, el Ministerio de Defensa dijo que durante la noche se habían derribado 35 drones sobre las regiones de Kursk, Voronezh, Belgorod, Bryansk y Oryol.

Ucrania no hizo comentarios sobre el ataque de drones del domingo en Rusia. Sin embargo, en las últimas semanas ha incrementado operaciones similares, en su mayoría con drones contra infraestructura militar y depósitos de combustible.

Entre tanto, Bielorrusia dijo que el sábado enviaría más tropas a su frontera con Ucrania y que drones ucranianos habían violado su espacio aéreo dentro de la incursión militar de Kiev a la región rusa de Kursk.

