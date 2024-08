Dinamarca derrota 39-26 a Alemania y gana oro en el balonmano masculino de los JJOO

VILLENEUVE-D’ASCQ, Francia (AP).— La carrera internacional de Mikkel Hansen terminó con otra medalla de oro mientras Dinamarca superó 39-26 a Alemania el domingo para conquistar el título del balonmano de los Juegos Olímpicos de París.

El tres veces Jugador del Año a nivel mundial también ganó el oro en los juegos de Río de Janeiro. Dijo hace algunos meses antes de la justa de París que se iba a retirar después de París 2024.

Con su pelo hasta los hombros y su característica banda, el poderoso lateral izquierdo se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del deporte danés.

Pero Dinamarca no necesitó mucho del jugador de 36 años y sus habilidades para anotar, al registrar solamente dos goles.

Su compatriota Mathias Gidsel fue el máximo anotador del partido, con 11 goles en 13 tiros en el Estadio Pierre Mauroy. Juri Knorr logró seis por Alemania, medallista de bronce en Río.

Más temprano se disputó un partido más cerrado.

Aleix Gómez convirtió sus cinco tiros y España derrotó a Eslovenia 23-22 por la presea de bronce, igualando su actuación en los Juegos de Tokio en 2021.

Jure Dolenec hizo seis goles por Eslovenia, que se quedó sin preseas por primera vez en amas ramas en el handbol.

One day we will tell our grandkids who Mikkel Hansen was. 🐐🇩🇰#handball #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/u8Ji86BdiN

— International Handball Federation (@ihfhandball) August 11, 2024