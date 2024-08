“Alito” y Viggiano dan hoy el último paso para quedarse organización fundada en 1929

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Menos de mil consejeros y consejeras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizan este domingo, en una asamblea a puerta cerrada, la elección de la dupla que encabezará hasta 2028 la dirigencia y la Secretaría General del partido.

La reunión inició a las 10:00 horas y, de acuerdo con el programa del orden del día, primero se definió a las y los integrantes de la mesa de votación, después comenzó la recepción de sufragios, que concluyó a las 15:00 horas; frente a las y los 616 consejeros electorales que fueron convocados, se contarán los votos y hoy mismo se anunciarán los resultados desde la sede nacional del PRI, en un evento al que no se permitió el acceso de prensa.

Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, y Carolina Viggiano Austria se postularon para repetir en el cargo, pese a que ambos defendieron semanas atrás que impulsaron reformas a los estatutos del partido para renovarlo, y sin tener como prioridad su reelección.

“[La reelección] no es un tema que me quite el sueño ahorita […]. La verdad no es un tema para mí”, dijo Viggiano Austria a este diario digital el 8 de julio, un día después de la 24 Asamblea Nacional del PRI, donde se avaló, por primera vez en casi 100 años de historia del partido, la elección consecutiva de dirigentes a nivel federal y estatal hasta por tres periodos. Por su parte, Moreno Cárdenas evitó responder.