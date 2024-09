AMLO reconoce que Harris y Trump “trataron con respeto a México” en el debate de EU

Kamala Harris y Donald Trump intercambiaron el martes ataques políticos y personales mientras presentaban sus contrastantes visiones sobre Estados Unidos. El Presidente López Obrador reconoció que la agenda migratoria se abordó con otro tono y que ambos candidatos presidenciales fueron respetuosos con México.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este miércoles que está satisfecho con el debate entre la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump. “Me dio mucho gusto el debate, que lo estuve viendo. La señora Kamala y el señor Trump, los dos, trataron con respeto a México”, señaló.

“Ahí vamos avanzando nosotros, respetar a otros pueblos, a otros gobiernos hermanos, y que nos respeten como un país independiente, libre y soberano”, añadió.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal expresó que no notó alguna ofensa hacia el país. “En lo que vi, una hora, no sentí que hubiese la intención de ofender a México; es más, por eso vi el debate, porque estaba yo pendiente. Es mi responsabilidad”, sostuvo.

“Lo de ayer estuvo bien. Qué bueno que respetan a nuestro pueblo como nosotros los respetamos a ellos. Si estuve viendo el debate es porque siempre hay la preocupación de que quieran ofender a México, ofender a los mexicanos, ofender a nuestros paisanos migrantes, y no, siento que no, que no fue así, y ojalá que continúe esa política de respeto”, ahondó López Obrador.

“Y sí, escuché en la primera parte lo de los gatos, de las mascotas, pero se hablaba de migrantes en general, no de México en particular”, comentó el mandatario, en referencia a cuando Donald Trump aseguró que había migrantes haitianos en Springfield, Ohio, que se comían gatos, lo que fue desmentido en tiempo real por los moderadores del debate.

El Presidente recordó que el tema migratorio es un asunto que está en la agenda de los candidatos, pero que no es algo nuevo. “Fue en otro tono. Mencionaron más a Venezuela que a México. Mencionaron muchas veces a China. Muchas veces a Israel. Muchísimas veces a Rusia […], de América Latina, a ningún Presidente, y qué bueno. Nosotros tenemos una política de respeto, de autodeterminación. Nos hemos entendido bien con los dos partidos”, compartió.

Kamala Harris y Donald Trump intercambiaron el martes ataques políticos y personales mientras presentaban sus contrastantes visiones para el país en cuestiones como el aborto, la migración y la democracia de Estados Unidos durante su primer, y quizás único, debate antes de los comicios presidenciales de noviembre.

La Vicepresidenta demócrata trató varias veces de provocar al expresidente republicano, recordándole en varias ocasiones la derrota electoral que él aún niega, y burlándose de algunas otras de sus afirmaciones falsas.

Trump, en cambio, trató de relacionar a Harris con Biden, preguntándole por qué no había tomado acciones sobre sus propuestas mientras se desempeñaba como Vicepresidenta, y centró sus ataques contra Harris en la asignación que le encargó Biden de lidiar con las causas de raíz de la migración.

En varias ocasiones se refirió a ella y a Biden como personas débiles, y mencionó los elogios del Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, para demostrar que es sumamente respetado por dignatarios de todo el mundo, asegurando que Orbán lo llama “la persona más temida”.

-Con información de AP