La disparidad salarial persiste: mexicanas ganan 1.3 veces menos que los hombres

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Los estudios de la economista estadounidense Claudia Goldin sobre la brecha de género en el mercado laboral le valieron ser reconocida este lunes por la Real Academia de las Ciencias Sueca con el Premio Nobel de Ciencias Económicas 2023.

Goldin, quien es profesora de la Universidad de Harvard, obtuvo el Nobel por su trabajo en el que analiza la disparidad salarial entre hombres y mujeres a lo largo de 200 años, en los que, señala la experta, pese al crecimiento económico continuado, los ingresos de las mujeres no se han puesto a la altura de los ingresos masculinos.

En su obra titulada Carrera y familia: El centenario viaje de las mujeres hacia la igualdad, que se publicó el 5 de octubre de 2021, la Premio Nobel enfatizó que esta diferencia por género en el mercado laboral persiste a pesar de que las mujeres han alcanzado niveles de educación más altos que los de los hombres, situación que no es ajena en México y de la que han dado cuenta diversos organismos.

