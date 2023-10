Coahuila: El alumno que atacó a su maestra es vinculado a proceso por lesiones leves

La docente, identificada como Patricia, había sido reportada previamente por discriminar y hacer bullying a Asaid “N”, al igual que al resto de sus compañeras y compañeros de la Escuela Secundaria General No. 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Asaid “N”, el alumno de secundaria que atacó a su profesora en Ramos Arizpe, Coahuila, fue vinculado a proceso por “lesiones leves atenuadas bajo emoción violenta”, por lo que podrá seguir su proceso en libertad.

Ayer, durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal en Saltillo, el Juez de Control Jesús Alfredo Herrera Ibarra dictó el auto de vinculación a proceso contra el menor, pero reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones leves atenuadas bajo emoción violenta.

El Juez determinó como medidas cautelares que Asaid “N” no deberá portar armas, que recibirá atención psicológica, que tiene prohibido acercarse a su maestra de Español, y modificó la medida de resguardo domiciliario a presentación periódica cada 15 días.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Además, Herrera Ibarra fijó un plazo de dos meses para concluir las investigaciones.

Por su parte, el Poder Judicial del estado de Coahuila informó que el adolescente deberá continuar sus estudios de secundaria de manera privada o en otra escuela, según lo resolvieran sus padres.

El pasado 4 de octubre, Asaid “N” atacó a su maestra a puñaladas con una navaja de cortaúñas durante su clase en la Escuela Secundaria General No. 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”.

El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad de la escuela. En el video se observa al joven de 14 años de pie, frente al pizarrón y junto a la maestra. En el momento en que la profesora le da la espalda, el menor la apuñalada por la espalda varias veces, para luego salir corriendo afuera del salón.

Al día siguiente, el menor fue detenido por las autoridades, y los agentes del Ministerio Público presentaron pruebas para imputarle el delito de tentativa de feminicidio al joven de 14 años, sin embargo, ayer fue reclasificado a lesiones leves atenuadas bajo emoción violenta.

ESTUDIANTE SUFRÍA BULLYING

La profesora, que fue reportada como fuera de peligro, permanece en reposo en su domicilio, después de que interponer una denuncia penal en contra del adolescente, que podría enfrentar hasta cinco años en prisión.

Sin embargo, la docente, identificada como Patricia, había sido reportada previamente por discriminar y hacer bullying a Asaid “N”, al igual que al resto de sus compañeras y compañeros de la Escuela Secundaria General No. 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, ubicada en el municipio coahuilense de Ramos Arizpe.

Por este motivo, el pasado jueves 5 de octubre, padres y madres de familia y el alumnado se presentaron en el plantel educativo para exigir a las autoridades que la profesora sea destituida por su comportamiento contra las y los jóvenes.

“En septiembre hablamos con la directora unos 10 o 15 alumnos, le decíamos que nos trataba mal, que a él le hacía mucho bullying y la directora dijo que ya había hablado con la maestra y no lo iba a volver a hacer. Queremos que ya no regrese”, acusó un compañero.

Otra alumna confirmó que la maestra le decía “feo” al menor, y constantemente lo ofendía por ser de Veracruz. “El era muy amable, era buena persona conmigo y nunca se metió en problemas”, agregó la joven.

Ante este contexto, familiares y autoridades dialogaron sobre las acciones que se van a llevar a cabo en relación con la seguridad tanto de la comunidad estudiantil, como de las y los maestros. Además, también se habló sobre otras quejas que se han presentado en la secundaria.