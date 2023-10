Poder Judicial tiene recursos para pagar pensiones por 100 años y no los usa: Morena

El Diputado Hamlet García Almaguer comentó a “Los Periodistas” que la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado que los fideicomisos no se están utilizando para el fin que fueron creados. “Para poder constituir un fideicomiso debes establecer a qué finalidad se van a establecer los recursos y lo que dice es que el fideicomiso no se usa para pagar las pensiones, tan no se usa para dar las pensiones que han acumulado hasta 100 años de pensiones”.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– El Poder Judicial tiene alrededor de 15 mil millones de pesos en fideicomisos que no se están utilizando para el fin que fueron creados y que incluso cuentan con recursos para pagar pensiones para los próximos 100 años, denunció el Diputado de Morena Hamlet García Almaguer.

“Tienen un guardadito para pagar 100 años de pensiones de mandos superiores y 72 años años de jueces y magistrados”, expresó García Almaguer, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en entrevista con “Los Periodistas”.

Este martes, esta Comisión aprobó el dictamen que busca la extinción de 13 de los 14 fondos y fideicomisos que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual se prevé que sea discutido en el pleno la próxima semana. Al tratarse de una reforma legal, Morena y sus aliados en el Congreso cuentan con los votos necesarios para avalar estos cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Al segundo trimestre de 2023 el monto de estos catorce fondos y fideicomisos asciende a 21 mil 538.75 millones de pesos. De estos fondos y fideicomisos, como bien señala la iniciativa, sólo uno se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo este el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuyo monto asciende a 6 mil 103 millones 992 mil 205.31 pesos.

“Hay 21 mil 500 millones de pesos en los fideicomisos con la extensión de la mayor parte de ellos llegaríamos a un remanente para regresarlo a la Tesorería de la Federación por cerca de 15 mil millones de pesos. ¿Para qué alcanzan 15 mil millones de pesos? Con una pensión de adultos mayores de 36 mil pesos anuales, que son 6 mil pesos al bimestre, alcanza para más de 400 mil pensiones de adultos mayores por un año, alcanza también para construir cinco hospitales regionales”, ejemplificó el Diputado García Almaguer.

Hamlet García Almaguer precisó que se trata del fideicomiso 80692 de ‘Pensiones complementarias de magistrados y jueces federales’, que comprende recursos para el retiro de la cúpula dorada del Poder Judicial, que tiene 4 mil 722 millones de pesos en la bolsa al segundo trimestres del 2023, a junio.

Y, a su vez, habló sobre el fideicomiso 80693 que se llama ‘mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces’, con 76 millones 572 mil 594 pesos. “Entonces no solo les pagamos la renta porque hay 56 millones de pesos en el presupuesto para eso, sino que además tienen un cochinito de 76 millones para el mantenimiento de las casas”.

De igual forma cuestionó que exista el Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas’ que sólo tiene un peso con un centavo para las demandas colectivas de los ciudadanos, mientras que el fideicomiso para arreglarle las casas a los magistrados y a los jueces tiene 76 millones de pesos, ahí se ven las prioridades del Poder Judicial de la Federación.

El dictamen aprobado el martes señala que “estos fideicomisos y fondos han crecido a lo largo de los años esencialmente con las disponibilidades de recursos públicos que se han generado en diversos ejercicios fiscales y su ejercicio no ha estado exento de señalamientos considerando el elevado monto de recursos que acumulan”.

En ese sentido, Hamlet García Almaguer precisó que la propia Auditoría de Superior la Federación (ASF) ha señalado que los fideicomisos no se están utilizando para el fin que fueron creados. “Para poder constituir un fideicomiso debes establecer a qué finalidad se van a establecer los recursos y lo que dice es que el fideicomiso no se usa para pagar las pensiones, tan no se usa para dar las pensiones que han acumulado hasta 100 años de pensiones en un caso y 72 años de pensiones en el otro”.

“¿Si no se usan para la finalidad, cuál es el objeto de que existan? Pues la Auditoría Superior lo califica como ahorro, pero además es una especulación, la generación de lucro a partir de los intereses, los rendimientos capitalismo puro del interés sobre interés para engordar cada vez más este cochinito”, cuestionó.

García Almaguer dijo que en Morena estiman que en el último año estos fideicomisos están generando rendimientos en su conjunto por cerca de 800 millones de pesos. “Ese es el modus operandi del Poder Judicial, sino usan los fideicomisos para lo que fueron creados nos parece que es dinero que está ahí ociosamente”.

“Yo estoy seguro que una vez que estos recursos regresen a la Tesorería de la Federación el Presidente de la República tomará la más sabia decisión para destinarlo a las principales necesidades de nuestra nación, proyectos sociales y proyectos de infraestructura”, indicó.

El Diputado García Almaguer indicó que así buscan un ajuste al Poder Judicial, una primera parte proveniente de los fideicomisos por 15 mil millones de pesos y otra que “se consumará el 15 de noviembre con la votación del presupuesto de egresos de la federación donde estábamos empujando que se realice otro ajuste por 15 mil millones de pesos, el total entonces pues serían 30 mil millones de pesos, 15 mil por fideicomisos y 15 por presupuesto en cuanto a los ajustes al Poder Judicial”.

