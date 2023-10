La FGR arresta en CdMx a exfuncionario de Sedesol relacionado a “La Estafa Maestra”

El excoordinador en Sedesol fue aprehendido en Lomas de Chapultepec este lunes; es señalado por uso indebido de atribuciones y facultades.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Simón Pedro de León Mojarro, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta relación al caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra“.

El excoordinador de la Unidad de Delegaciones de la Sedesol bajo la administración de Rosario Robles fue arrestado al mediodía del lunes pasado en la calle Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

En dicho momento, fue cumplimentada una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de uso indebido de atribuciones y facultades.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de León Mojarro fue aprehendido y posteriormente trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, donde fue puesto a disposición de un Juez federal.

El exfuncionaria está acusado de autorizar de forma indebida un contrato entre Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México por 124 millones 100 mil pesos.

Sin embargo, en 2019, el Juez Fernando Payá Ayala del Reclusorio Norte, determinó no vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en el delito por el que ahora fue nuevamente imputado.

También es señalado por los delitos de delincuencia organizado y lavado de dinero, esto relacionado con un presunto desvío de 77.8 millones de pesos durante sus funciones en el Sedesol, en ese entonces con Rosario Robles como titular y Enrique Peña Nieto como Presidente de la República.