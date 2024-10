VIDEOS ¬ Tesla presenta robotaxis y su androide Optimus, pero sus acciones caen

El magnate estadounidense promete que el nuevo robot de Tesla podrá hacer la compra, sacar al perro y hasta ser tu propio amigo.

Madrid, 11 de octubre (EuropaPress).- Las acciones de Tesla se han desplomado más de un nueve por ciento, hasta los 217 dólares, durante los primeros compases de la sesión de este viernes en el Nasdaq de Estados Unidos, apenas unas horas después de presentar el Cybercab, el primer robotaxi del fabricante de coches eléctricos sin volante ni pedales y por menos de 30 mil dólares.

El magnate de origen sudafricano, Elon Musk, ha puesto sobre la mesa un coche completamente autónomo que empezará a producirse, según sus previsiones, en 2026, aunque podría sufrir retrasos al igual que el sistema de conducción autónoma que el fundador de Tesla lleva prometiendo desde hace ocho años.

El Cybercab se ha bautizado en las últimas horas como el ‘Tesla barato’. Un biplaza sin volante ni pedales que usará cargadores de inducción y que ha llegado junto a la Robovan, una especie de minibus con tecnología de autoconducción y capacidad para hasta 20 personas.

En su momento, Musk insinuó que la flota inicial de este proyecto de robotaxis estaría conformada por hasta 7 millones de vehículos, aunque eventualmente dijo que podrían ser “decenas de millones”.

Robovan seats 20 & can be adapted to commercial or personal use – school bus, RV, cargo pic.twitter.com/CtjEfcaoHI — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

Musk aseguró durante el evento de presentación que el coste por kilómetro de este Cybercab será de unos 20 céntimos y bajo el esquema actual, el programa de Tesla permitiría a un propietario de cualquiera de sus vehículos alquilar su coche para viajes y, de ahí, Tesla quedarse con una parte de los ingresos, mientras que el resto iría al propietario del vehículo. De esta manera, la automovilística podría asegurarse una mayor disponibilidad de flota.

“Salvará muchas vidas”, ha advertido Musk durante su intervención en referencia las investigaciones abiertas por las promesas realizadas en torno a su tecnología de conducción autónoma. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores tienen pendiente interrogar a la cúpula de la compañía sobre posible fraude a cuenta de este asunto y en una línea similar se encuentra el caso abierto por el Departamento de Vehículos Motorizados de California.

LA COMPETENCIA PRESIONA

Este vehículo está llamado a competir con Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet –la matriz de Google–, y hasta ahora prometía ser el revulsivo para que los inversores de Tesla vuelvan a confiar en la compañía automovilística, que ha perdido más de un tres por ciento de su capitalización en lo que va de año.

Más allá de Waymo (Alphabet), que hace unos días confirmaba su alianza con Hyundai para aumentar su flota de coches autónomos en diversas ciudades estadounidenses, concretamente, a través de la compra y despliegue de los modelos eléctricos Ioniq 5 del fabricante surcoreano, diversas empresas presionan para combatir a Tesla en el frente de los robotaxis.

The future will be streamed live 10/10, 7pm PT https://t.co/YJEjZIYoTA — Tesla (@Tesla) October 9, 2024

A finales de junio, la croata Rimac Automobili avanzó su intención de estrenar en 2026 su servicio de robotaxis con coches eléctricos en la capital de este país europeo, Zagreb.

Uber, Amazon, General Motors o el gigante de internet chino Baidu también están trabajando en sus respectivos programas de desarrollo de robotaxis.

Sin embargo, estos no fueron las únicas novedades presentadas. La empresa tecnológica de Elon Musk también dio a conocer la nueva revolución de la compañía, el androide Optimus.la empresa automovilística y tecnológica de Elon Musk —el también dueño de X y de SpaceX— ha presentado la nueva revolución de la compañía, el androide Optimus.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8 — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

“Optimus es tu asistente personal R2-D2/C3PO, pero mejor. Transformará el trabajo físico en entornos industriales”, ha publicado la compañía en su cuenta de X, donde también ha compartido un video. El magnate Elon Musk ha asegurado que ha utilizado la misma tecnología de los automóviles automáticos (Inteligencia Artificial, software, etc), solo que en lugar de colocar ruedas han montado los androides con piernas, brazos y articulaciones. Según se puede ver en el clip, los nuevos Optimus caminan como los humanos y son capaces de fregar, recoger el correo, regar las plantas, servir la comida, jugar con los niños, etc.

“Vas a tener algo espectacular, algo que cualquiera puede poseer”, ha dicho Musk. “Puedes disponer de tu propio R2-D2/C3PO”. Su predicción es que llegará a costar “menos que un coche”, aunque se refiere al largo plazo (unos 20 mil o 30 mil dólares en total). De acuerdo con el multimillonario, el robot podrá hacer cualquier cosa, lo que incluye enseñar a los niños o sacar al perro, hacer la compra o ser tu propio amigo.

We’re ready for autonomy: – Charging – Cleaning – Fleet pic.twitter.com/hT94dZrbuW — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

De momento todo son promesas de un mundo utópico de abundancia (o distópico, según se mire) en el que los humanos adquirirán dos o tres de estos androides inteligentes. Tesla no ha anunciado fecha de lanzamiento, si bien todo parece indicar que se trata un proyecto a largo plazo. También habrá que analizar todos los riesgos que entraña que una inteligencia artificial desarrolle tareas educativas y afectivas con sus dueños.

