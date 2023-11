Vive Latino 2024: Conoce la nueva sede, cuándo es y cómo se dará a conocer el line up

¡Adiós al Foro Sol! El Vive Latino celebrará los 26 años del festival en marzo del 2024.

Por Yeseline Trejo

El Vive Latino anunció una sorprendente noticia para todos los amantes de este evento cultural que se celebra anualmente en la Ciudad de México, y que, hace unas horas aseguraron que para la edición 2024, le dirán adiós al Foro Sol, así es, cambia de sede, aquí te contamos los detalles.

¿CUÁNDO SERÁ EL VIVE LATINO 2024?

A través de las redes sociales oficiales, el Vive Latino confirmó las fechas, así que anótalo en el calendario y prográmate, porque la celebración de los 26 años se llevará a cabo el 16 y 17 de marzo del 2024. En los próximos meses sorprenderán a los amantes de la música con la revelación del cartel de artistas y bandas que se presentarán en el festival.

La historia se escribe aquí, esto recién comienza. 🔉⚡️#VL24 16 y 17 de marzo

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez@amazonmex pic.twitter.com/dJHdTd1FYg — Vive Latino (@vivelatino) November 10, 2023

¡El Dato! El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, mejor conocido como “Vive Latino”, es uno de los festivales y eventos musicales alternativos en la que miles de personas asisten con la finalidad de ver a sus bandas favoritas y que al pasar los años ha fingido como un símbolo cultural desde 1998.

¿CUÁL SERÁ LA NUEVA SEDE DEL VIVE LATINO?

¡No lo vas a creer! Los organizadores del Vive Latino anunciaron que el Foro Sol ya no será la sede oficial, al menos, para la edición 2024, toda vez, que el festival de música se organizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“La historia se escribe aquí, esto recién comienza”, con esta frase el Vive Latino dio la gran noticia. De esa forma, por primera vez en toda la historia del evento musical- cultural no se realizará en el mismo lugar, anuncio que recibieron positivamente los miles de fans.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

¿CUÁNDO SE DARÁ A CONOCER EL LINE UP DEL VIVE LATINO?

Los organizadores del evento anunciaron que este año 2023, el festival dará a conocer su cartel con la playlist exclusiva Vive Latino 2024 presentado por Amazon, la cual “estará disponible próximamente de manera gratuita para los fans de la música y usuarios de Amazon Music en la aplicación”.

Asimismo, el festival Vive Latino presentado por Amazon contará con seis escenarios, siendo Amazon y Amazon Music los principales.

Un nuevo capítulo está por comenzar. 🤟😎

Encuentren las ubicaciones de nuestros ídolos, atentos en historias. 📍#VL24 pic.twitter.com/I6UHGJZtP7 — Vive Latino (@vivelatino) November 8, 2023

LOS ARTISTAS QUE ESTUVIERON EN EL VIVE LATINO 2023

Café Tacvba

Lila Downs

Denise Gutiérrez

Ceci Bastida

María Elena Ríos

Niña Dioz

Hispana

Austin TV

León Larregui

Red Hot Chili Peppers

Los Bunkers

The Black Crowes

Amandititita

Enjambre

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.