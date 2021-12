Policía de la India recupera reloj robado en Dubái que perteneció a Diego Maradona

Ciudad de México, 11 de diciembre (RT/SinEmbargo).- La Policía del estado de Assam, en el noreste de la India, recuperó un reloj Hublot de edición limitada que perteneció a la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona y que fue robado en Dubái la semana pasada.

In an act of international cooperation @assampolice has coordinated with @dubaipoliceHQ through Indian federal LEA to recover a heritage @Hublot watch belonging to legendary footballer Late Diego Maradona and arrested one Wazid Hussein. Follow up lawful action is being taken. pic.twitter.com/9NWLw6XAKz

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 11, 2021