Rusia lanza 8 misiles balísticos contra Kiev; Ucrania afirma que los interceptó todos

Por Karl Ritter

KIEV, Ucrania, 11 de diciembre (AP).— Rusia lanzó ocho misiles balísticos a Kiev que fueron derribados el lunes por la mañana, según la fuerza aérea ucraniana. El ataque dejó un herido por metralla y otras tres personas sufrieron fuertes reacciones de estrés, según las autoridades.

Varias explosiones fuertes resonaron en la capital ucraniana pasadas las 4:00 horas, cuando la ciudad estaba bajo el toque de queda nocturno. Después sonaron las sirenas antiaéreas.

El Ministro del Interior, Ihor Kylmenko, dijo que en el distrito de Darnytskyi, en el este de Kiev, los restos de un misil interceptado cayeron sin incendiarse, y en otro punto de la capital la onda expansiva rompió las ventanas de una casa.

Kiev suele sufrir ataques de drones y misiles rusos.

The focus of the meeting with the Ministers of Internal Affairs and Security was the fixation on russian war crimes, public safety, and control over arms circulation.

#G7 meeting: Ihor Klymenko told international partners about the security situation in #Ukraine .

Hace apenas dos semanas, la capital sufrió lo que las autoridades ucranianas describieron como el ataque de drones más intenso desde que comenzó la invasión rusa de plena escala en 2022. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia empleó 75 drones Shahed de fabricación iraní contra la capital, de los que 74 fueron destruidos por las defensas antiaéreas.

El ataque del lunes contra la capital ocurrió mientras el Presidente Volodímir Zelenski estaba en Argentina, donde asistió a la asunción del nuevo Presidente del país, Javier Milei. Era el primer viaje oficial del mandatario ucraniano a América Latina, dentro de los esfuerzos de Kiev de recabar apoyos entre países en desarrollo para la lucha iniciada hace 21 meses contra las fuerzas invasoras rusas.

Zelenski se reunió con Milei y con los presidentes de Uruguay, Paraguay y Ecuador. Durante la ceremonia de investidura se vio a Zelenski conversando con el mandatario húngaro Viktor Orban, ampliamente considerado como uno de los aliados más cercanos en Europa del Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y uno de los pocos líderes europeos que no se ha alineado con Ucrania en la guerra.

En su mensaje vespertino en video, Zelenski dijo que había tenido “una conversación muy directa” con Orban, “centrada en nuestros asuntos europeos”.

I also held a bilateral meeting with @JMilei.

Today, the streets and squares of Buenos Aires are filled with the word “freedom”, “libertad”.

Freedom is what unites us, Ukraine and Argentina. We truly cherish it, protect it, and stand ready to strengthen it together.

🇺🇦🇦🇷 pic.twitter.com/u0I8F1x1Qm

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2023