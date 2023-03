Del Toro vuelve a poner a México en alto: su película animada obtiene la mayor presea

Por primera vez en seis décadas, la alfombra es de color champán, no roja. Y se ha planeado que la transmisión sea más interactiva que nunca.

-Información en desarrollo

Los Ángeles/Ciudad de México, 12 de marzo (AP/SinEmbargo).– Pinocho, la película animada de director mexicano Guillermo Del Toro, fue la primera ganadora de la noche de la 95 ceremonia de entrega de los Premios Óscar . Pese a competir contra la gigante de la animación Disney, la película que se encuentra en Netflix fue la galardonada, como muchos críticos ya habían augurado.

Además de Pinocho de Guillermo del Toro, los filmes Marcel the Shell With Shoes On, El gato con botas: El último deseo, El monstruo marino y Red buscaron llevarse el título de este año por la mejor película animada. Los periodistas de The Associated Press Jake Coyle y Lindsey Bahr anticiparon que Del Toro “se llevará fácilmente este premio” por ser “una creación con texturas hermosas”.

The first Oscar of the night goes to @pinocchiomovie for Best Animated Feature #Oscars95 pic.twitter.com/KxO3OSiWlH — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Con este galardón, Del Toro obtuvo su tercer Óscar.

La 95 ceremonia de entrega de los Premios Óscar inició este año con la sombra del suceso que marcó el evento del año pasado: cuando Will Smith irrumpió en el escenario del Teatro Dolby y le dio una bofetada a Chris Rock. Sin embargo, los Óscar regresaron el domingo para una ceremonia que intentará superar uno de los momentos más infames en la historia de los Premios de la Academia.

La transmisión comenzó a las 20:00 horas de Nueva York en ABC en Estados Unidos y TNT para Latinoamérica. También se puede ver por streaming en los servicios de Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y Fubo TV, así como el sitio ABC.com y la app de ABC (la disponibilidad puede variar fuera de Estados Unidos).

Jimmy Kimmel, es el primer maestro de ceremonias en solitario en cinco años y regresa por tercera vez como anfitrión. El comediante de programas nocturnos prometió hacer chistes sobre La Bofetada, pues sería “ridículo” no hacerlo, dijo. Bill Kramer, director ejecutivo de la academia de cine, dijo que era importante, dado lo que sucedió el año pasado, tener “un presentador que realmente pueda sortear y manejar esos momentos”.

Presenting this year’s Best Picture nominees… #Oscars95 All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Women Talking pic.twitter.com/TqAX1gyhwA — The Academy (@TheAcademy) March 10, 2023

Bill Kramer, director ejecutivo de la academia de cine, dijo que era importante, dado lo que sucedió el año pasado, tener “un presentador que realmente pueda sortear y manejar esos momentos”.

“Nadie fue golpeado cuando presenté la ceremonia”, alardeó Kimmel irónicamente el jueves en el programa “Good Morning America”. “Todos se portaron bien en mis premios Oscar”.

Kimmel preside una ceremonia en la que la favorita a Mejor Película, Everything Everywhere All at Once podría llevarse importantes premios. El popular filme independiente de comedia y acción, dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, llega con 11 nominaciones principales, incluidas las de los actores Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

La competidora que puede tener un buen desempeño de última hora en las categorías técnicas, donde a menudo reinan las películas más grandes, es la nominada principal de Netflix de este año, la epopeya alemana de la Primera Guerra Mundial Sin novedad en el frente. Compite por nueve premios, empatada en segundo lugar con la oscura comedia irlandesa The Banshees of Inisherin.

KE HUY QUAN GANA MEJOR ACTOR DE REPARTO

El actor survietnamita-estadounidense Ke Huy Quan se coronó como el mejor actor de reparto de esta 95 entrega de premios. AP había adelantado que el único aspecto negativo de que Quan fuera el ganador seguro en la categoría, es que no se podrá saber mucho de los otros nominados. Y esta categoría está llena de actuaciones interesantes y actores en todo tipo de etapas de sus carreras.

“Mi madre tiene 84 años y está viendo esta gala de los Oscar. Mamá, he ganado. Esto es el sueño americano”, dijo el actor que también habló de su travesía como migrante en EU.

Congratulations to Ke Huy Quan on winning Best Supporting Actor! @allatoncemovie #Oscars95 pic.twitter.com/VEI3I0bZDh — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Brian Tyree Henry recibió su nominación por interpretar a un mecánico afligido en la película, junto a la soldado de Lawrence que se recupera de una lesión cerebral traumática, en Causeway (Resurgir); Brendan Gleeson por su trabajo en The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), así como su colega Barry Keoghan por la misma cinta; y Ke Huy Quan por su trabajo en Todo en todas partes al mismo tiempo.

Con una diferencia de 42 años entre sus nominaciones al Óscar, Judd Hirsch ahora es nominado por Los Fabelman.

JAMIE LEE CURTIS SE LLEVA MEJOR ACTRÍZ DE REPARTO

El Óscar a Mejor Actríz de Reparto también fue para la película Everything Everywhere All at Once, con la participación de Jamie Lee Curtis.

“Nunca olvidas tu primera. ¡Felicitaciones a @jamieleecurtis por ganar el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto!”, escribió la Academia.

You never forget your first. Congratulations to @jamieleecurtis for winning the Oscar for Best Supporting Actress! #Oscars95 pic.twitter.com/hHdUTNhTQW — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

“Papá y mamá, acabo de ganar un Oscar”, gritó la actríz al pronunciar su discurso sobre el escenario.

Esta es la primera estatuilla que se lleva Curtis en su carrera y el segundo premio que consigue la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert esta noche de las 11 nominaciones a las que opta.