Andrew Tate y su hermano son detenidos por casos de agresión sexual en Reino Unido

BUCAREST, Rumanía, 12 de marzo (AP).— El polémico personaje de redes sociales Andrew Tate fue detenido en Rumanía y se le notificó una orden de arresto emitida por las autoridades de Reino Unido, dijo su vocera el martes.

Tate, de 37 años, y su hermano Tristan fueron detenidos el lunes en la noche durante 24 horas acusados de agresión sexual en un caso británico que se remonta a 2012-2015, explicó su portavoz, Mateea Petrescu.

Está previsto que la Corte de Apelaciones de Bucarest tome el martes una “decisión crucial” sobre la ejecución de las órdenes emitidas por el Tribunal de Magistrados de Westminster, agregó Petrescu.

Cuatro mujeres denunciaron a Tate ante las autoridades británicas por supuesta violencia sexual y abusos físicos, pero la Fiscalía decidió no procesarlo. Las presuntas víctimas lanzaron entonces una recaudación de fondos para hacer frente a las costas legales de una demanda civil en su contra.

“Entregamos nuestras pruebas sobre los horribles actos de violencia que sufrimos y esperamos a que se actuara. Pero cuatro años más tarde nos dijeron que las autoridades británicas no lo procesarían”, afirman en la web de la campaña. “Esta es una nuestra única vía para llevarlo ante la justicia”.

Petrescu dijo el martes que los hermanos Tate rechazan los cargos y “expresan su profunda decepción porque estas graves acusaciones se resuciten sin nuevas pruebas sustanciales”.

