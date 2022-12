Andrew Tate, detenido en Rumania por trata; lo ubican por burlarse de Greta Thunberg

Madrid, 30 Dic. (EUROPA PRESS).- La Policía de Rumania ha detenido en la tarde del jueves en Bucarest al exboxeador y streamer Andrew Tate y a su hermano Tristan Tate, ambos investigados por su presunta participación en un grupo delictivo organizado de trata de personas.

La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) de Rumania ha emitido una orden de arresto por 24 horas después de que los hermanos Tate fueran acusados por la Fiscalía del país de haber constituido un grupo delictivo organizado con el que reclutaban, alojaban y obligaban a mujeres a crear materiales con contenido pornográfico para su posterior distribución, ha informado Romania TV.

Con estas actividades, habrían obtenido importantes sumas de dinero con las que habrían comprado casas, coches de lujo y criptomonedas.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022