Su error fue atacar a Greta Thunberg. Andrew Tate dejó de ser anónimo. Fueron por él

Francia/Madrid, 30 de diciembre (RFI/Europa Press).– Andrew Tate, un excampeón británico de kickboxing y estrella de las redes sociales, fue arrestado este viernes en Bucarest, Rumania, acusado de forzar mujeres a prostituirse. Días antes, los mensajes que intercambió por Twitter con Greta Thunberg se habían vuelto virales: en ellos, se felicitaba por emitir gases de efecto invernadero con su colección de autos.

“Eso es lo que ocurre cuando no reciclas las cajas de pizza”, reaccionó Greta Thunberg en Twitter al arresto este viernes 30 de diciembre. Una clara referencia al último video mensaje que le envió por esa red social el influencer británico Andrew Tate, en el que desafiaba a la activista climática sueca, orgulloso de la cantidad de gases a efecto invernadero que emitían sus numerosos autos. Un video que grabó junto a la caja de una pizzería rumana.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022