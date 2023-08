Rumania le quita el arresto domiciliario a Andrew Tate antes de su juicio por trata

BUCAREST, Rumanía (AP) — Andrew Tate, el polémico personaje de las redes sociales y exkickboxer profesional que estaba acusado en Rumania de violación, tráfico de personas y creación de una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres, ganó el viernes un recurso contra su arresto domiciliario y, en su lugar, se le impondrán medidas de control judicial, indicó su vocero.

Las restricciones que enfrentará Tate, de 36 años y que tiene con casi 7 millones de seguidores en Twitter, no se dieron a conocer de inmediato.

After 10 months. 3 in jail, 7 at home.

After 15million euro of asset seizures.

After an inditement based on nothing.

The file was passed to a Judge who has ruled it weak and circumstantial.

I have been released from house arrest but must remain within Romania.

Now.

To the…

— Andrew Tate (@Cobratate) August 4, 2023