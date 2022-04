Luisito Comunica denuncia en redes que Aeroméxico perdió su equipaje rumbo a Canadá

A través de sus redes sociales el influencer anunció, en una serie de historias, la mala experiencia que vivió con Aeroméxico, quien perdió su equipaje durante su viaje a Cánada.

Por Elena Vega C.

Saltillo, 12 de abril (Vanguardia).- Este día, el youtuber Luisito Comunica compartió a través de sus historias de Instagram la mala experiencia que tuvo con la aerolínea Aeroméxico.

El influencer dio a conocer que la aerolínea perdió su equipaje y además narró que abordar el avión fue toda una odisea.

Lo anterior lo compartió mediante sus historias de Instagram, donde Luisito compartió que viajaría a Canadá junto a su novia y su mamá: “Casi no nos dejan subir al avión. No decía nada de dónde estaba en la puerta. No decía en dónde era el avión. Llegamos a una fila de todos abordando y todavía cargando la maleta”, comentó.

“Bueno, pues con la novedad de que los imbéciles de la aerolínea perdieron nuestro equipaje y son las dos de la mañana”, dijo el youtuber y agregó que dicha situación es un problemón para él, pues probablemente tendría que comprar ropa, debido a que todas sus pertenencias se encontraban en el equipaje extraviado.

La aerolínea le respondió que resolvería el problema en una semana, pero probablemente el youtuber ya no se encuentre en Canadá para ese entonces.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.