¿Qué es la xilazina, la “droga zombie” que EU declaró amenaza emergente para el país?

Por Geoff Mulvihill

Washington, 12 de abril (AP).— Estados Unidos ha calificado un tranquilizante veterinario como una “amenaza emergente” cuando se mezcla con el potente opioide fentanilo, allanando el camino a más medidas para frenar la propagación de la xilacina.

La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas anunció la designación el miércoles, la primera vez que recurre a esta denominación desde que se creó la categoría para drogas de rápido crecimiento en 2019.

Según el doctor Rahul Gupta, director de la oficina de la Casa Blanca, la xilacina es cada vez más común en todas las regiones del país.

En 2020 fue detectada en casi 800 decesos causados por drogas en todo el país, la mayoría de ellos en el noreste. Un año más tarde, estuvo presente en más de tres mil muertes, mayoritariamente en el sur, de acuerdo con un reporte publicado el año pasado por la Administración de Control de Drogas.

“No podemos ignorar lo que estamos viendo”, afirmó Gupta. “Debemos actuar, y actuar ya”.

NEWS: @DrGupta46 has declared fentanyl combined with xylazine an emerging threat to the United States. Read about what this means and what comes next:https://t.co/itgdcboqN6

— ONDCP (@ONDCP) April 12, 2023