Banco central: El sistema financiero es sólido; sólo se intervendría si es necesario

La titular del banco central mexicano señaló que, si bien los ajustes de algunas variables macroeconómicas y financieras ante nuevas noticias ayudarían, el propio Banxico estará al tanto del desarrollo de los mercados, incluso abriendo la posibilidad de tomar las medidas necesarias.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- La Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, aclaró este miércoles que es normal que los mercados financieros presenten ajustes al incorporarse escenarios no previstos, como ha sucedido en días recientes a partir del triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en las elecciones presidenciales y de su partido Morena en el Congreso, y aseguró que el sistema financiero mexicano se encuentra sólido.

Durante la conferencia de prensa por motivo de la publicación del “Reporte de Estabilidad Financiera Junio 2024”, la Gobernadora de Banxico, precisó que el peso ha presentado algunos episodios de mayor volatilidad en los últimos meses y de manera más pronunciada en estas primeras semanas de junio, asociados con la intensificación de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, el retraso para el primer recorte de tasas de la Reserva Federal, así como por factores idiosincráticos.

Rodríguez Ceja también señaló que, si bien los ajustes de algunas variables macroeconómicas y financieras ante nuevas noticias ayudarían, el propio Banxico estará al tanto del desarrollo de los mercados, incluso abriendo la posibilidad de tomar las medidas necesarias.

“El Banco de México estará muy atento a la evolución de nuestros mercados y a la posibilidad de que muestren un comportamiento atípico o una volatilidad extrema”, dijo. “[Banxico] podría tomar las medidas necesarias para restablecer un comportamiento ordenado de los mismos [mercados]: ya sea en operaciones por cuenta propia o en coordinación con otras autoridades como la Comisión de Cambios”.

En dicho sentido, recordó que el banco central cuenta con un programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional por hasta 30 mil millones de dólares, por lo que, en caso de ser necesario, la Comisión de Cambios podría emplearlo.

Dichos mecanismos, acotó Victoria Rodríguez, están orientados para la contribución de un funcionamiento ordenado del mercado, pero no para buscar un nivel preestablecido del tipo de cambio. Las mencionadas medidas, explicó, se inscriben en la principal finalidad del Banco de México, la cual consiste en “promover un sano desarrollo del sistema financiero y lograr el objetivo último de preservar el valor de nuestra moneda a lo largo del tiempo, contribuyendo al bienestar de nuestra población”.

Este miércoles, el peso intensificó sus pérdidas ante el dólar y a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, se ubicó en 18.72 pesos, 24 centavos más con respecto al cierre del martes, a pesar de que por momentos las cifras de inflación en Estados Unidos le beneficiaron.

NO HAY RIESGO: BANQUEROS

En un mismo sentido, actores principales del sector financiero y bancario, como Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex, y la Asociación de Bancos de México (ABM), coincidieron en la eventualidad de la volatilidad de los mercados financieros y el tipo de cambio.

El nerviosismo y presión observado en México en los mercados, son parte de “una narrativa creada por parte de especuladores” y “no hay que preocuparse”, argumentaron. Lo que hay, destacó Ostolaza, especialista de uno de los bancos más grandes del país, son “apostadores contra el peso” a partir de esa narrativa que se difunde en los medios de comunicación. La economía real está bien.

“La narrativa postelectoral ha estado dominada por dos grandes líneas de pensamiento que incluso siento yo que vienen de la parte opositora, unas dicen que Claudia Sheinbaum va a continuar a raja tabla con las políticas de López Obrador y que esto no debería ser así por el Plan C, y la otra tiene que ver con esta especie de solicitud que se le hace a Claudia de deslindarse del actual Presidente, como si estas fueran las únicas dos opciones que existen. Es algo muy dicotómico. Lo que probablemente suceda es que tengamos un punto medio, donde habrá continuidad en algunas políticas de López Obrador y otras donde va a distanciarse con otro enfoque”, explicó Ostolaza.

Con el ejecutivo de CitiBanamex coincidieron Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco, y el economista y politólogo Mario Campa, quienes destacaron que desde 1994, el tipo de cambio se determina por el régimen de libre flotación, sin que intervengan las autoridades y estableciéndose únicamente por la interacción entre la oferta y la demanda, por lo que una depreciación del peso ya no es un reflejo de la situación económica real de México, la cual está bien, y obedece más al nerviosismo de los mercados que no tenían descontado que Morena y aliados ganaran mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Tenemos una política de libre flotación, la moneda se mueve por oferta y demanda y ya no es reflejo de la situación económica del país como lo era antes donde había devaluaciones. Ya no hay por qué asustarse, tenemos una economía estable y lo que ahorita está pasando con el peso es que los mercados no descontaron la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso y a los mercados no les gustan las sorpresas”, dijo en entrevista Jorge Gordillo, de CIBanco.

Lo mismo opinó el economista y politólogo Mario Campa, quien destacó que los mercados no son un barómetro socioeconómico de un país y, al velar por las ganancias corporativas inmediatas, especulan y erran seguido. “Los mercados, en especial los bursátiles, erran seguido y tampoco son barómetro socioeconómico. No creo que ahorita haya pánico, más bien es cautela”.

El economista recordó que la especulación que se observa estos días en el mercado por el llamado Plan C, un paquete de 20 reformas que incluye al Poder Judicial de la Federación, también ocurrió en el 2018 cuando se anunció la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, donde el peso tuvo su mayor caída en dos años, por lo que el dólar regresó a cotizar por encima de 20 unidades, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo pérdidas de 11 por ciento, mientras que el riesgo país registró un nuevo máximo.

La Asociación de Bancos de México, en voz de su presidente Julio Carranza, suscribió lo dicho por el directivo de Citibanamex y a nombre de los banqueros del país aseguró que “no debemos asustarnos por un poco de volatilidad que hay en los mercados”.

“México es un país muy grande y muy importante, que tiene cosas maravillosas y no nos debemos de asustar por un poco de volatilidad que hay en los mercados”, dijo Julio Carranza en conferencia de prensa.

Los banqueros confirmaron que el tipo de cambio absorbe los choques internos, pero solo se trata de un entorno no contemplado.

“Blackstone, uno de los fondos de private equity más importantes, anunció una inversión de varios miles de millones de dólares buscando realmente reafirmar su interés en México”, mencionó Raúl Martínez Ostos, vicepresidente de la ABM y director general de Barclays.

Rodolfo Ostolaza, de Citibanamex, enfatizó que lo que ocurre actualmente en el mercado se debe en parte a los agentes que apuestan en contra del peso mexicano.

HACIENDA LE QUITA PESO A CLAUDIA

Gabriel Yorio, Subsecretario de Hacienda, dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició una operación en el Mercado de Valores de Nueva York con el fin de reducir al 100 por ciento de los pagos de deuda externa de 2025.

Esta mañana iniciamos una operación en el mercado de Nueva York para reducir el 100% de los pagos de deuda externa de 2025, brindándole mayor flexibilidad financiera a la siguiente administración. Adicionalmente, anunciamos un refinanciamiento de deuda en el mercado local para… — Gabriel Yorio (@GabrielYorio) June 12, 2024

Adicionalmente a dicha acción, también anunció un refinanciamiento de la deuda en el mercado local para reducir también la deuda en pesos para el próximo año. “Hemos refinanciado más de 15 mil millones de dólares, y vamos a monitorear los mercados para continuar con operaciones financieras que beneficien la liquidez”, resaltó Yorio.

Su mensaje concluyó con la certeza de sólidos fundamentos económicos en México, como un bajo porcentaje de deuda y finanzas públicas ordenadas.

— Con información de Guadalupe Fuentes López