Marko Cortés me gritó y enfrentó a mi hijo por felicitar a Claudia: Gálvez a Reforma

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial de la alianza PRI-PAN–PRD, dijo esta tarde que Marko Cortés Mendoza, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) se enojó bastante con ella, e incluso “levantó la voz de manera innecesaria”, cuando supo que le había llamado a la morenista Claudia Sheinbaum Pardo para felicitarla por su triunfo el domingo 2 de junio pasado. La ira de Marko fue tal, explicó, que su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez se enfrentó “muy duro” al panista para salir en su defensa.

El enojo de Cortés Mendoza fue tanto, comentó Gálvez Ruiz en entrevista con Roberto Zamarripa, director editorial del diario Reforma, que quitaron de su discurso —el que emitió aquella noche acompañada por los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD— la felicitación que ella misma había incluido para la morenista.

Previo a narrar los detalles de la noche del 2 de junio, la ahora excandidata presidencial se quejó nuevamente de que la pasada campaña fue inequitativa, y también acusó que hubo poco dinero de los partidos de su lado. “Nosotros no manejamos un solo peso del PAN, nosotros teníamos que pedirle al PAN todo lo que necesitamos. Los espectaculares ellos decidieron cómo y cuándo”. También expuso que tuvieron que adaptarse a los lineamientos en materia de compra de publicidad e insistió que su campaña no tuvo recursos para decidir en esa materia.

Luego, Xóchitl Gálvez narró a Reforma lo que vivió la noche del 2 de junio. Dijo que ella arribó a las 6 de la tarde al hotel Presidente Intercontinental, pero que a esa hora ningún liderazgo de los partidos estaba ahí. Todos se habían ido al World Trade Center con Santiago Toabaoda, porque decían que las encuesta de salida eran muy favorables.

Gálvez, que se reportó de vuelta al Senado hace unos días, precisó que a las 7 de la noche del 2 de junio recibieron datos de que habían ganado seis estados y por eso “en aras de apoyar a los candidatos que ya eran ganadores, salgo y también aclaro que voy esperar el conteo rápido para fijar una postura”. Y añadió: “O sea, [pensé] si ganamos esas ciudades quiere decir que nos fue muy bien”.

La candidata del Frente promovido por el empresario Claudio X. Gónzalez Guajardo le dijo a Zamarripa que, luego, la CIRT felicitó a Claudia Sheinbaum y entonces Max Cortázar [su jefe de campaña] se comunicó con ellos para preguntarles quiénes les habían dado los datos, y la CIRT confirmó que se los había dado Guadalupe Taddei [Consejera Presidenta del Instututo Nacional Electoral]. También destacó que antes de que saliera el conteo rápido le pedían que saliera a animar a la gente, pero ella pedía entonces que le dieran datos y no los tenía.

Xóchitl Gálvez: “En el momento que sale el conteo rápido, que es brutal, que es contundente, más o menos 11:30 de la noche […] En ese sentido yo tomo la decisión, de marcarle, le pido a Max…”.

Roberto Zamarripa: “Escuchas el conteo rápido, la declaración de Guadalupe Taddei, ¿qué sientes tú al escuchar esto?”.

Xóchitl Gálvez: “Para mí es contundente, porque yo soy matemática y sí entiendo lo que es el conteo rápido. Y sí entiendo que mucha gente está enojada conmigo porque yo… pues seguían contando votos, nada más que justamente el conteo rápido está diseñado de manera matemática para que sea representativo, una muestra de todo el país, de tal manera que el resultado sea muy cercano a la realidad. Y en ese momento para mí, el conteo rápido sí tiene una validez técnica absoluta que no deja ninguna duda en mi capacidad como ingeniera. Y en ese momento yo le marco a Claudia…”.

Roberto Zamarripa: ¿Tú decides marcarle a Claudia, es decisión tuya?

Xóchitl Gálvez: “Absolutamente. Yo le pido a Max que me comunique con Claudia, porque a mí me parece que en una democracia, es tu deber reconocer tu derrota. Es lo ético, y yo lo hago. Le marco, yo no le advierto que no haga pública la llamada, ella hace pública mi llamada. La ve Marko Cortés por la tele, seguramente, y ya sube bastante enojado. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia”.

Más adelante, Xóchitl añadió: “Cuando estamos escribiendo el discurso de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación, en el discurso. Yo suelo escribir buena parte de mis discursos, y en ese momento, Marko pide que se quite la parte de felicitar, y se arma ahí un debate fuerte. Yo creo que muchos hombre, al igual que el Presidente, tiene que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres, resuelven los problemas […] Lo correcto era felicitar a Claudia. No lo dudé. Eso no quiere decir que no señale toda la inequidad de la elección. Pero de que estaban los votos esa noche, estaban”.

Roberto Zamarripa: “¿Te gritó Marko?”

Xóchitl Gálvez: “Levantó la voz, de manera innecesaria y fue muy reiterativo. Estaba ahí Juan [Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la excandidata] y Juan sí se le enfrentó muy duro, porque aparte era la segunda vez que ocurría. Había ocurrido con el primer debate. O sea, su forma de decir las cosas es altisonante, es como levantando demasiado la voz. Nunca nos mentamos la madre, eso sí es falso, es una versión que alguien dio. No. Yo nunca doy una grosería para ofender a una persona. En ese sentido, se quita del discurso la parte de la felicitación a Claudia, porque yo volví a reiterar mi felicitación a Claudia en mi discurso ya ante los presidentes, y se deja la parte de reconocer su triunfo…”.

Roberto Zamarripa: “Déjame por favor Xóchitl cerrar el tema de Marko. Él dijo que lo que hiciste, lo dijo hoy en la mañana, que lo que hiciste fue indigno, porque había una elección de Estado y tú no debiste haber felicitado. ¿Qué esperas de Marko, que te ofrezca una disculpa?”.

Xóchitl Gálvez: “No, ya no me la ofreció ese día. No me llamó después, porque yo podría entender que estaba enojado esa noche por la derrota. No esperaría una disculpa, es su pensamiento. Yo esperaría que se hubiese disculpado por lo de Coahuila, por ejemplo… Y él cree que está en lo correcto. Entonces no lo va a hacer, es su pensamiento. Pero creo que no han entendido que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Yo creo que no me siento indigna porque yo hice todo el esfuerzo para ganarme los corazones de la gente, tan es así que la gente sentía que podíamos ganar”.

Y añadió: “Creamos tal estado de ánimo en las ciudades, en las capitales, en ciertas regiones que la gente estaba emocionada, la gente salió a votar emocionada. Obviamente sin entender el peso de la elección de estado que se daba en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero en Puebla, donde tuvimos derrotas del 5 al 1”.

Roberto Zamarripa: “Crearon esta imagen de que podían ganar y es equivalente a la decepción, Xóchitl…”.

Xóchitl Gálvez: “Pues sí, porque al final de cuentas tu entorno es la ciudad. Yo sí había podido visualizar lo que estaba pasando en el país porque lo había recorrido, yo sí había visto la inexistencia de los partidos en varios estados. La única que no se podía engañar era yo, no perdí el optimismo nunca, y soy una mujer resiliente y se levantó de … de lo de mi hijo, por ejemplo, que me pareció tremendo. Así es la vida”.

PANISTAS PIDEN QUE MARKO SE VAYA

Exgobernadores del PAN pidieron ayer a la dirigencia que cambie el rumbo, luego de la contundente derrota que tuvo del pasado 2 de junio en las elecciones federales, y solicitaron que no se adelante el proceso de sucesión en el partido.

A través de un comunicado, 13 exmandatarios panistas afirmaron que en las pasadas elecciones, la ciudadanía fue “contundente” y “clara” en que quería a Claudia Sheinbaum en la Presidencia, y no al partido en la mayoría de los puestos federales.

“Al PAN nos dijo que no nos quieren en la Presidencia ni en la mayoría de los puestos federales locales que se eligieron ese día. La votación que obtuvimos muestra una franca tendencia declinante y constante a la baja. Al PAN nos gritó: cambias o te vas”, señalaron.

“El PAN debe actualizar su proyecto político a las realidades del siglo XXI que vivimos, priorizando la seguridad, la superación de la pobreza y el logro de la equidad social”, propusieron.

Además, exigieron a la actual dirigencia, comandada por Marko Cortés Mendoza, que no se adelantara el proceso de sucesión de la presidencia del partido con acuerdos concertados con “los padroneros”.

“Nuestro presidente Marko Cortés debe dar testimonio de que debemos manejar nuestra democracia interna como exigimos del Gobierno lo haga en toda la Nación”, aseguraron.

También demandaron “abrir de inmediato” el partido a la ciudadanía no militante, pero que los apoya para analizar y debatir los mecanismos, a fin de contrarrestar la situación de una “elección inequitativa”.

Finalmente, adelantaron que convocarán a sesiones de trabajo para “tomar a la brevedad decisiones ejecutivas”, y reconocieron el “extraordinario” trabajo de su candidata presidencial Xóchitl Gálvez durante la pasada campaña.

“Ella y millones de mexicanos seguiremos trabajando como siempre por las mejores causas de nuestra Patria”, concluyeron.

Los firmantes fueron: Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California y primer mandatario de oposición al PRI en 1989; Carlos Medina, Héctor López Santillana, Juan Carlos Romero Hicks, exmandatarios de Guanajuato; Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas, de Jalisco; Francisco Barrio Terrazas, de Chihuahua; Fernando Canales, de Nuevo León; Marco Adame, de Morelos; Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí; Ignacio Loyola Vera, de Querétaro; Patricio Patrón Laviada, de Yucatán.

CORTÉS SE TIENE QUE IR: CORTÁZAR

Max Cortázar, vicecoordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, dio una entrevista la mañana de este miércoles al comunicador Ciro Gómez Leyva, en donde reconoció que Marko Cortés se tiene que ir de la dirigencia del partido luego de los malos resultados.

Cortázar, quien fuera coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República con Felipe Calderón, coincidió con lo publicado por los exgobernadores de que el PAN se tiene que abrir a la ciudadanía.

“Tienen que tener un cambio. […] Marko se debería de ir. Ojalá haya una gran apertura [del PAN], y haya un giro de 180 grados. […] Hay que ir a los municipios, hay que ir abajo, hay que ir a las zonas rurales. Hay que reconocer que el Presidente [Andres Manuel Lopez Obrador] tiene razón, que los partidos se volvieron de cúpula, ya no fueron a las zonas rurales. Hay que hacer una autocrítica. Ahí están los resultados”, declaró.

“Yo creo que el Partido Acción Nacional tiene que entender que se tiene que abrir, se tiene que abrir a la sociedad. También tienen que entender algunos, hay gente que le tengo aprecio, pero hay gente como Damián Zepeda, que ahora está buscando la presidencia del partido, pero por Dios, si hace seis años hicieron los mismo. Ellos eran los dirigentes, él se puso de coordinador de los senadores. Esa fue la administración cuando más panistas se han ido, y ahora vienen a regañar a los que están ahora. Él dejó a Marko Cortés”, criticó en entrevista con Gómez Leyva.