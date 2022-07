“Alito” y más priistas denuncian a Layda ante FGR por violencia contra legisladoras

Las legisladoras del partido tricolor acusan a Layda Sansores de incurrir en violencia de género y delitos por posesión de material íntimo, pues consideran que pudo haber una obtención ilegal de fotografías privadas.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, por “calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras”.

Moreno Cárdenas escribió en sus redes sociales que en compañía de legisladoras y legisladores de su partido, acudió a la FGR, para denunciar a la Gobernadora, después de que la morenista aseguró que algunas de las legisladoras enviaban fotografías con contenido íntimo al dirigente priista.

Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres. pic.twitter.com/I1OJKEoSnL — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 12, 2022

Las diputadas Jaqueline Hinojosa, Carolina Viggiano Austria, Eufrosina Cruz, entre otras, habían criticado la actitud de la mandataria estatal, a quien acusaron de incurrir en violencia de género y delitos por posesión de material íntimo, pues consideran que pudo haber una obtención ilegal de fotografías privadas.

“Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó Sansores a través de un video.

“Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”, finalizó la advertencia de la Gobernadora en el video.

¡Escandalo! Layda Sansores afirmó que Alito tiene fotos de diputadas del PRI desnudas y las utiliza para extorsionarlas😱😱😱😱😱 #alito #AlejandroMoreno #Campeche pic.twitter.com/fwdEqDVwsh — Ed Dominguez (@express_mx) July 6, 2022

La Diputada Jaqueline Hinojosa también acusó a la Gobernadora de invadir los ámbitos privados y formas de comunicación frecuentemente utilizadas, y recordó que existen leyes que sancionan la violencia digital y mediática, incluidos aquellos casos en los que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de la vida privada o en su imagen propia.

Las declaraciones de Sansores desataron las redes sociales, ya que usuarias y usuarios pidieron que se aplicara la Ley Olimpia en contra de la Gobernadora, la cual busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

De acuerdo con la Ley Olimpia, la violencia digital es: “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización”.

La Ley Olimpia en Campeche contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estos delitos y multas que van de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2022 la UMA tiene un valor de 96.22 pesos diarios, según el Inegi.

La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) indicó que para hacer una denuncia es necesario que la víctima proporcione sus datos personales como nombre completo, dirección, su correo electrónico personal y teléfono, de igual manera información que puede ser de ayuda para identificar a su agresor y el relato detallado de los hechos.