Ley Olimpia se aplicará en favor de hombre en Coahuila; exesposa difundió sus fotos

En caso de que exista una vinculación a proceso por la difusión de las imágenes íntimas sin consentimiento, se trataría del primer caso en que se aplica la Ley Olimpia a favor de un hombre en Saltillo y Coahuila.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Por primera vez, la Ley Olimpia se aplicó en Saltillo, Coahuila, a favor de un hombre después de que su expareja difundiera fotografías íntimas suyas sin su consentimiento, por lo que se buscó aplicar esta serie de reformas que reconocen este tipo de violencia digital.

De acuerdo con medios locales, la mujer identificada como Yessica “N” difundió fotografías de su expareja, Diego “N”, para ganar un juicio familiar y obtener la custodia de sus hijas ante los juzgados de la capital del estado.

Todo inició con una demanda de divorcio que fue presentada en agosto del 2021.

Después de que se filtraran las imágenes, Diego perdió su trabajo y remitió su caso ante una Jueza, quien dictó una serie de medidas cautelares en tanto no haya una vinculación a proceso, entre las cuales está el no acercarse a la víctima y no hablar despectivamente del padre frente a sus hijas.

En caso de que haya una vinculación a proceso, este sería el primer caso en Saltillo y en Coahuila que se aplican estas leyes en favor de un hombre. Para eso, este miércoles se realizará una segunda audiencia en la que se determinará si se inicia este proceso penal.