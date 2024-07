Al PAN “lo perjudicó el salinismo”, dice el Presidente. “Antes tenían más decencia”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en su conferencia de prensa la situación en la que se encuentran los partidos opositores PRI y PAN, los cuales deberán renovar sus dirigencias en medio de pugnas y reclamos por sus resultados en las elecciones presidenciales del 2 de junio.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes la situación crítica de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Institucional (PRI) tras su derrota en los comicios del 2 de junio, y en los cuales ganó Morena y convertirán a Claudia Sheinbaum Pardo en la primera Presidenta de México.

“Al PAN le perjudicó mucho el salinismo, porque aun cuando sus posiciones en política económica coincidian, el PAN surge para oponerse a la expropiación petrolera y al reparto agrario. Y Salinas hace lo mismo. Empieza con la privatización del petroleo, a desaparecer el egido. Pero habían panistas doctrinarios. Sobre todo, había más de decencia de los fundadores, gente más decente”, señaló López Obrador.

En su intervención desde Palacio Nacional, el mandatario destacó los orígenes de ambos grupos políticos y cómo se alejaron de sus ideales y de la gente.

En cuanto al PRI, el Presidente rescató que dentro del partido ya se habló de abandonar la política neoliberal. “Que ya no aceptan la política que impusieron presidentes priistas. Es importante que ellos hagan un análisis. Es muy buena la autocritica, y ellos pueden regresar a sus orígenes”, mencionó.

El Jefe del Ejecutivo federal mencionó algunos de los momentos más importantes del otrora partido de Estado. “En el caso del PRI lo mismo: surge de una revolución social importantísima. Un partido que tiene de Presidente en otra fase al general Lázaro Cárdenas (PNR). Con él pasa de eso al PRI. Ahí se crearon las ligas agrarias, la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se expropia el petróleo, se impulsa la educación pública, el Seguro social, y toda la infraestructura pública”, destacó López Obrador.

En contraste, el Presidente señaló que la privatización se convirtió en un sello de sus plíticas. “Ahora están a favor de la privatización del petróleo, de la electricidad, en contra de educación pública”, añadió.

Sin embargo, señaló que ahora no hay ideales en ese partido. “Qué bien que revisen de dónde vienen, lo que les dio origen. Sí pueden, aunque no es fácil que definan su perfil. No es fácil. Como perdieron sus ideales y principios, todo lo que los une son intereses”, concluyó el Presidente.

EL PRI SE ACERCA AL PATÍBULO

Alejandro Moreno Cárdenas consumó el domingo 7 de julio su liderazgo absoluto en el PRI. Más de tres mil 200 delegados de las 32 entidades de la República aprobaron, a mano alzada y en medio de protestas, cambios a los estatutos, entre los que destaca abrir la posibilidad de que el dirigente se reelija en el cargo hasta 2032.

Esta sería la segunda vez que Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, extiende su dirigencia. Fue electo para presidir el partido de 2019 a agosto de 2023, pero a finales de 2022 impulsó cambios a los estatutos del grupo político para permitirle extender su gestión hasta agosto de este año, con el argumento de esperar la elección federal.

Enfrentado con otros priistas, Moreno Cárdenas atacó a quienes se le oponen y aseguró que hay militantes del PRI que están vinculados al asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial asesinado en 1994. Como respuesta, exdirigentes como Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell llevaron los cambios a las normativas del partido a la puerta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para buscar su nulidad.

En sesión de nuestro de Consejo Político Nacional aprobamos el método electivo de Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos, para el proceso ordinario de renovación de la dirigencia del @PRI_Nacional, para el período estatutario 2024-2028. Con 474 votos a favor, 5 en contra… pic.twitter.com/Fi33kwHwVz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 11, 2024

EL PAN ALISTA RELEVO

El Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó el 29 de junio, por unanimidad, las comisiones especiales que definirán el rumbo del partido y la renovación de la dirigencia. Por un lado, Marko Cortés, propuso crear la Comisión Especial de análisis de resultados electorales, diagnóstico del partido y del país, para generar propuestas específicas para la implementación de cambios concretos en el partido.

Por otra parte, se avaló la creación de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (Conecen), que será la encargada de trazar la ruta, fechas y convocar a la elección de la nueva presidencia del partido.

El dirigente nacional, encabezada por Marko Cortés, aceptó el pasado sábado que su organización cometió errores que derivaron en la contundente derrota en las elecciones del 2 de junio, donde Morena ganó la Presidencia y además se acerca a una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, por lo que además pidió “resistir” al Plan C con lo que puedan.

No obstante, a pesar de la admisión, se limpió de culpas.“Me siento tranquilo por el deber cumplido”, señaló. Y pidió a sus legisladores “resistir frente a la Reforma Electoral, y defender la pluralidad democrática porque deben cumplir a los electores que sí votaron por equilibrios y contrapesos”.

-Con información de Montserrat Antúnez.