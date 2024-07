Alcaraz vence a Medvedev y defenderá el título de campeón en la final de Wimbledon

Por Howard Fendrich

LONDRES (AP).— El campeón defensor Carlos Alcaraz superó 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 este viernes a Daniil Medvedev y está de vuelta en la final de Wimbledon para intentar ganar su cuarto título de Grand Slam a sus 21 años.

Tras un mediocre primer set, Alcaraz volvió a mostrar su fuerza energética y que aman los aficionados, que se convirtió en el primer adolescente en alcanzar el número uno del mundo y es el tenista más joven ganar un major en las tres superficies: césped, arcilla y cancha dura.

Ahora el español está a un triunfo de unirse a Boris Becker y Bjorn Borg como los únicos hombres en la era abierta, que inició en 1968, con múltiples títulos en el All England Club antes de cumplir 22 años.

Alcaraz también ganó el U.S. Open en el 2022 y el Abierto de Francia el mes pasado.

Just listen to @carlosalcaraz and the Centre Court crowd erupt 🔊 #Wimbledon pic.twitter.com/PczPKRBVa5

Tiene marca de 3-0 en finales de un major hasta ahora y espera a su rival del domingo que saldrá del duelo entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti, quienes se enfrentan más tarde. Djokovic tiene 49 apariciones en semifinales de un Grand Slam y esta es la primera para Musetti.

Hace un año en Wimbledon, Alcaraz eliminó a Medvedev, campeón del U.S. Open 2021, en sets seguidos en semifinales antes de superar a Djokovic en cinco sets en la final.

Ahora, el tercer sembrado tuvo que superar algunos altibajos ante Medvedev (5), quien intentaba disputar su séptima final de Grand Slam.

Medvedev se fue arriba 5-2, pero se metió e problemas por su temperamento.

Looks like I will see you all again on the last Sunday at Wimbledon! ❤️🌱 VAMOOOOOOS!!!! 💪🏻

📸 @Wimbledon pic.twitter.com/1u8YMDINWy

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 12, 2024