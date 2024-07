Djokovic avanza a la final de Wimbledon y busca la revancha ante su verdugo Alcaraz

Por Howard Fendrich

LONDRES (AP).— Carlos Alcaraz tiene pocos meses de que cumplió 21 años y el éxito en los Grand Slams ya son algo a lo que se está acostumbrando.

A un paso de conseguir su segundo trofeo consecutivo en Wimbledon y cuarto en un major, Alcaraz se sobrepuso a un inestable comienzo en la semifinal del viernes para superar 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 a Daniil Medvedev en la Cancha Central.

“Siento que ya no soy el nuevo. Siento que ya sé como me voy a sentir antes de la final. Ya he estado en esta posición”, reconoció Alcaraz. “Intentaré hacer las mismas cosas que hice bien el año pasado e intentaré ser mejor”.