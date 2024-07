Socorristas hallan hasta 60 cadáveres en distrito de la Franja tras ataque israelí

Por Wafaa Shurafa

Deir Al-Balah, Franja de Gaza (AP) — Trabajadores de protección civil sacaron este viernes cadáveres que estaban bajo edificios derrumbados y de calles cubiertas de escombros, pertenecientes a docenas de palestinos asesinados esta semana por un ataque israelí contra un distrito de Ciudad de Gaza.

El descubrimiento de los cuerpos se produjo después que las tropas israelíes se retiraron de distintas partes de los vecindarios de Tal al-Hawa y Sanaa, tras varios días de bombardeos y combates en la zona. El ejército israelí lanzó una incursión en esos distritos esta semana para combatir a los que, dijo, eran elementos de Hamás que se habían reagrupado.

Las espeluznantes escenas de los muertos subrayaron la espantosa situación que se vive tras nueve meses de guerra en Gaza.

Tras invadir casi todas las áreas urbanas del pequeño territorio palestino desde octubre, las fuerzas armadas israelíes ahora invaden de nuevo diferentes partes mientras Hamás se desplaza y mantiene sus capacidades. Los civiles palestinos se ven obligados a huir una y otra vez para escapar de las ofensivas israelíes, o a permanecer en el lugar y enfrentar la muerte. Las negociaciones sobre el alto el fuego prosiguen, pero sin llegar nunca a él.

Videos que circulan en las redes sociales muestran a trabajadores de protección civil mientras envuelven cadáveres en mantas, entre ellos los de varias mujeres, en las calles cubiertas de escombros de Tal al-Hawa y Sanaa. Una mano se asoma entre el concreto destrozado, donde los trabajadores excavaban en un edificio derrumbado. En otro video se muestran edificios calcinados.

