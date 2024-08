RADICALES¬ El juicio en EU desmiente tesis del “narco solitario”. ¿Calderón a juicio?

Se acabó el tiempo para Genaro García Luna. El súper policía en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no pudo reabrir el juicio en su contra en Estados Unidos y ahora lo que le queda es esperar la sentencia que llegará en dos meses, el 9 de octubre. ¿Qué le depara a Genaro García Luna? Hablar si quiere que su pena sea menor. ¿Contra quién puede hablar?, ¿Sobre quién puede hablar para salvarse? Hay dos personajes: su jefe directo, Felipe Calderón y el expresidente Vicente Fox Quesada, quien lo hizo poderoso en la extinta Procuraduría General de la República. Este es el tema del día de hoy en ¬RADICALES.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Luego de que el Juez Brian Cogan rechazara la petición de nuevo juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y mantuviera la sentencia para el 9 de octubre sin dar posibilidad de presentar argumentos adicionales en una audiencia, Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar señalaron que la única vía que le queda para reducir su condena es llegar a un acuerdo de colaboración con los fiscales, lo que podría significar señalamientos directos hacia diversos personajes del Calderonismo, incluido el mismo expresidente.

El pasado 7 de agosto, Brian Cogan rechazó la petición de un nuevo juicio a García Luna al considerar que sus argumentos no justifican tal petición. Esta situación podría orillar al “súper policía” panista a colaborar con las autoridades de Estados Unidos y brindar información clave sobre el narcotráfico y la presunta colusión con las autoridades mexicanas, un escenario que se ha planteado desde tiempo atrás y en el cual algunos observadores ven un camino que alcanzaría al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Es alentadora la posibilidad de que Genaro García Luna en los siguientes dos meses hablara sobre sobre Felipe Calderón. Si en su momento, frente a la Fiscalía dice, ‘espérenme, he decidido antes de que caiga la condena declararme culpable y entrar en un proceso de negociación para entregar todo lo que sé’. Me gustaría mucho que sucediera, puede pasar en los siguientes dos meses en ese sentido estamos frente a un frente a ocho semanas clave para esa posibilidad”, afirmó Alejandro Páez.

El periodista destacó la importancia de que se den a conocer qué personajes y contratistas resultaron beneficiados con la denominada “Guerra contra el narcotráfico”.

“¿Quién se enriqueció con la toma de decisión de irse a una guerra? ¿Cuáles son las empresas que se beneficiaron tanto en Estados Unidos con México con el lanzamiento de la guerra? ¿Quiénes son todos los contratistas? Por qué no armamos un gran equipo de investigadores que diga cuáles son los contratistas”.

Páez Varela recordó que no existe ni un solo antecedente de que Felipe Calderón, primero como candidato, y luego como Presidente electo, haya hecho algún tipo de consulta antes de declararle la guerra al crimen organizado.

“No hay un solo antecedente ni en Estados Unidos ni en México de que el candidato Felipe Calderón haya realizado consultas en privado para lanzar una guerra, no existe ni con Naciones Unidas, ni con Washington, ni con México el dato de que Felipe Calderón consultó la guerra”.

Alejandro expresó su deseo de que en caso de que García Luna decidiera colaborar con las autoridades estadounidenses diera explicaciones de cuál fue el papel que tuvo el Ejército en esta guerra.

“Me hubiera gustado también que el juicio pasara por el papel del Ejército en la lucha contra el crimen organizado, ¿Qué papel jugó? ¿Qué armas tomó?¿Hacia dónde caminó? A mí me hubiera gustado algo más de lo que tuvimos en este sexenio con respecto a los expresidentes y específicamente con respecto a alguien que hizo tanto daño a esta democracia como Felipe Calderón”.

Por su parte, Fabrizio Mejía coincidió con que es necesario saber los nombres de todas las personas, funcionarios y organiazaciones que obtuvieron algún tipo de beneficio por la guerra contra el narcotráfico.

“Cuál fue la lógica detrás de la guerra contra el crimen organizado, es decir, fue tener un solo cartel para tener con quién negociar, que era una idea que venía desde Salinas de Gortari, que es desde mi punto de vista un poco estúpida, porque entonces tienes una un poder completo delante tuyo que puede ser incluso más fuerte que tú en dinero, en penetración geográfica. O fue una complicidad por dinero, por financiamiento de las campañas, por negocios. ¿Quién se hizo rico con la guerra contra el crimen organizado? Yo creo que eso es parte de lo que tiene que hablar García Luna”.

El analista recordó que tal y como sucede actualmente, diversos medios de comunicación colaboraron en favor de la derecha para hacer el llamado “pacto de silencio”, el cual tenía como fin evitar la propagación de noticias relacionadas con la guerra de Felipe Calderón.

“Es como si siguiera el pacto de silencio, te acuerdas de aquella reunión que hicieron con los medios de comunicación en 2011 donde decían ‘no vamos a transmitir ya la violencia porque estamos agilizando los mensajes del narcotráfico’ entre las bandas no te acuerdas porque pasaba se colgaban estas mantas de advertencias, las narco mantas, veíamos en la televisión la crudeza de esa supuesta guerra contra el narcotráfico, entonces en esa reunión donde estaban Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Televisa, TV Azteca, estaban Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, los dueños y había accionistas también de las empresas y estaban viendo cómo los medios se autocensuraban con ese pretexto de no fomentar, los mensajes entre las bandas para no hablar de la violencia”.

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar señaló que la interpretación que en general se le ha dado al caso García Luna es la de tratar de señalarlo como un personaje que actúo de manera solitaria, lo que es falso.

“Desde 2019 que fue aprendido, y después conforme avanza ese proceso hasta llegar a febrero de 2023 que es declarado culpable, la tendencia general en muchas voces públicas mexicanas y en los grandes medios corporativos ha sido tratar a García Luna como una especie de Mario Aburto, como un elemento solitario que actuó por su propia cuenta”.

El académico señaló que a pesar de García Luna ya ha sido juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, aún existen personajes de la derecha que tratan de desligitimar los señalamientos.

“Los más cínicos se van por esta línea de incluso veladamente defenderlo o insinuar que no hay demasiado peso en las acusaciones en su contra, pero a mí me preocupa más la otra, parte de la comentocrácia sin rigor y bastante parcial que plantea esto, ‘está bien si es culpable, si es un delincuente, pero es una especie de Mario Aburto un solitario, es una estructura lo que García Luna manejaba. García Luna es parte de una estructura si no se interpreta de ese modo cualquier análisis va a ser absolutamente equivocado”.

Héctor Alejandro Quintanar mencionó que durante el sexenio de Felipe Calderón la Policía Federal era un brazo armado del “Cártel de Los Pinos”.

“El que el hoy García Luna esté ya en un callejón sin salida, donde ya ha sido declarado culpable, ya no tiene oportunidad de abrir un nuevo juicio ya es un narcotraficante, ya está reconocido jurídicamente como tal y va a tener que pagar un castigo por eso entonces ya debe dejarse atrás esta tesis de que es un solitario”.

Finalmente, Álvaro Delgado destacó el hecho de que hasta el día de hoy el expresidente Felipe Calderón se haya rehusado a hablar sobre el caso Genaro García Luna, quien fuera su mano derecha.

“Es importante hablar del caso de Genaro García Luna como hablar de la estrategia de Felipe Calderón, que ahora sigue sin decir una sola palabra sobre el caso”.

Tras darse a conocer que Brian Cogan rechazó la petición de la defensa de García Luna de realizar un nuevo juicio, Álvaro Delgado indicó que la única salida que le queda al “súper policía” es revelar todo lo que sabe no solo de Felipe Calderón, sino también de Vicente Fox.

“Para salvarse tendría que hablar no solamente de lo que saben de la estructura criminal y de la sangre en el gobierno de Felipe Calderón sino también desde Vicente Fox”.

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector