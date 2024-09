AMLO celebra aval de reforma en 18 estados; la publicará el 15 de septiembre en DOF

El Presidente López Obrador presentó hoy la lista de los 18 estados que han dado su visto bueno a la reforma al Poder Judicial, la cual prevé que la gente elija a los jueces, magistrados y ministros.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la mañana de este jueves la aprobación de la Reforma Judicial en 18 estados del país y anunció que la publicará el próximo domingo 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Lo que me comenta aquí Jesús [Ramírez Cuevas] es que ya en todos estos estados se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales. Una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, con mayoría calificada; más la mitad más uno de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17 y ya de esa manera se legaliza el proceso”, recordó.

López Obrador explicó que sólo falta la publicación de la reforma al Poder Judicial en el DOF, algo que le corresponde al Ejecutivo. “Sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes”.

Durante su conferencia de prensa matutina, destacó que “esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía, todos”. “Cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado; y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa”, afirmó.

El mandatario mexicano pidió esperar a que termine el proceso porque en todos los congresos de las entidades se están realizando sesiones con la finalidad de analizar, discutir y votar el dictamen que permite fuertes cambios en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

“En algunos estados las constituciones establecen, las instituciones locales, las instituciones de los estados, que se requiere mayoría calificada. En otros no, es mayoría simple. Pero ya aprobaron 18. O sea, que ya es legal porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy y mañana van a haber otros”, apuntó.