La Reforma Judicial no frena la IED, asegura el Presidente; prevé otro récord en 2024

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana que la aprobación de la reforma al Poder Judicial pueda frenar la inversión extranjera en México, y aseguró que, por el contrario, el país romperá un récord de inversión este año.

“No es cierto que por la Reforma Judicial estaba saliendo capital del país, o no estaba llegando inversión extranjera. Puro cuento. Nada más para tener una idea, un dato duro: el año pasado logramos récord en Inversión Extranjera Directa (IED), 35 mil millones de dólares. Un récord en toda la historia”, expresó.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, al celebrar el aval de la reforma en los estados de la República, López Obrador desmintió que el país esté experimentando un escenario adverso respecto a inversiones extranjeras.

🔴#ÚLTIMAHORA I AMLO (@lopezobrador_) informó que el 15 de septiembre será promulgada la #ReformaAlPoderJudicial. Luego de que ya más de la mitad de los Congresos locales la han aprobado. pic.twitter.com/AqgZUmpZi2 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 12, 2024

“En lo que va de este año, en el primer semestre, ya hay 30 mil millones de dólares de inversión. Claro que este año también se va a superar: va a ser el año con más inversión extranjera en la historia de México”, agregó el mandatario.

Asimismo, López Obrador anunció que el próximo domingo 15 de septiembre promulgará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma Judicial. “Sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes”.

Sobre los cambios constitucionales, el Presidente destacó que “esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía, todos”. “Cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado; y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa”, afirmó.

La compañía de calificación Moody’s advierte que la reforma al Poder Judicial puede afectar de manera significativa la calidad crediticia de México. El mayor riesgo lo tiene el país y moderado las empresas, bajo los bancos. pic.twitter.com/TPOf5zNoJP — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) September 12, 2024

El miércoles, la calificadora Moody’s advirtió que la reforma podría tener un impacto en la calificación crediticia de México, la cual se encuentra en la clasificación “Baa2/perspectiva estable”.

“La Reforma Judicial podría debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales, lo que repercutiría en otros aspectos clave de la calidad crediticia de México, como su fortaleza económica y fiscal”, señaló Moody’s en un análisis.

Además, agregó que la incertidumbre jurídica “probablemente afectará más a los sectores corporativos de México que dependen de concesiones del Gobierno y grandes inversiones. Los cambios en el Poder Judicial serían particularmente desalentadores para las futuras inversiones que busquen aprovechar las oportunidades del nearshoring”.

A las críticas se sumó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cual también consideró que la reforma “compromete la democracia, vulnera el Estado de Derecho y pone en riesgo el futuro” del país.

“La incertidumbre generada por esta reforma ya es evidente en empresas nacionales e internacionales, que han manifestado su preocupación por el riesgo de una politización en la selección de jueces, lo que podría debilitar el Estado de Derecho. Esto, además, afectaría proyectos clave para nuestra economía y, por ende, para el bienestar de todos los mexicanos”, manifestó.

Pese a dichos escenarios pesimistas y previsiones de una pérdida de valor del peso mexicano respecto al dólar por parte de sectores opositores, el día de la aprobación de la reforma la divisa mexicana consiguió una avance frente al billete verde.

La reforma al Poder Judicial podría impactar la economía, alterando el tipo de cambio y provocando la salida de inversiones del país. Esto recuerda al México de los años 70, cuando el poder ejecutivo limitaba la independencia de otros poderes, afectando la estabilidad económica y… https://t.co/GxBnym6zB6 — José Medina Mora I. (@JoseMedinaMora) September 11, 2024

Ayer, el Banco de México (Banxico) cerró el tipo de cambio FIX en 19.83 pesos por dólar. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también mostró un resultado favorable, pues el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) registró un avance del 0.44 por ciento para situarse en 51 mil 195.76 unidades.

La inflación de agosto en Estados Unidos disminuyó a su nivel más bajo desde febrero de 2021, de acuerdo con un informe del Departamento del Trabajo, lo que impactó positivamente a los mercados accionarios y cambiarios en el mundo, incluidos los mexicanos. Los analistas coinciden que el banco central de ese país –Reserva Federal (Fed)– podría dictar un nuevo recorte de 25 puntos básicos en su reunión del próximo 18 de septiembre.

Este movimiento en Estados Unidos movió los mercados financieros del mundo y México no fue la excepción, justo un día después de haberse aprobado la polémica reforma al Poder Judicial que ha mantenido la cotización del dólar rozando los niveles de 20 unidades por cada peso, a pesar de que había proyecciones muy alarmantes sobre el porvenir del peso.

EMPRESARIOS A FAVOR DE LA REFORMA

No todo el sector empresarial ha estado en contra de la reforma al Poder Judicial. El 28 de agosto, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) publicó una encuesta que reveló que seis de cada 10 empresarios del sector comercial opinaban que hay demasiada corrupción en el Poder Judicial, y que el 52 por ciento del mismo sector avala la reforma en la materia presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La mayoría, de acuerdo con la encuesta, establece que sí se debe de hacer una reforma al Poder Judicial y también confirma el dato de que el sentir, porque es una percepción, es que el Poder Judicial sí tiene un alto índice de corrupción y estamos hablando más de 70 por ciento”, expresó en conferencia Octavio de la Torre de Stéffano, dirigente de la Concanaco-Servytur.

La encuesta fue realizada por Aria Consultores a mil 043 empresarios de las 255 cámaras que agrupa el organismo, y expuso que el 52 por ciento de los representantes del sector comercio, servicios y turismo en México avala la reforma al Poder Judicial, tal como la propone el Gobierno federal. Sin embargo, las y los empresarios añadieron que los jueces que sean electos deben estar bien capacitados para desempeñar sus cargos. El 48 por ciento restante no estaba de acuerdo con la iniciativa.