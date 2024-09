VIDEO ¬ Jon Bon Jovi persuade a una mujer de no saltar desde un puente en Nashville

Nashville, Tennessee, EU, 12 de septiembre (AP) — El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Jon Bon Jovi, y un asistente de producción de video persuadieron a una mujer que estaba parada en la cornisa de un puente peatonal en Nashville para que volviera por la barandilla a un lugar seguro.

La policía dice que el encuentro ocurrió el martes en el puente peatonal Seigenthaler, que cruza el río Cumberland.

El diario Tennessean informó que Bon Jovi estaba filmando un video musical en el puente, que permaneció abierto al público durante el rodaje.

Incredible. Rock legend Bon Jovi convinces woman in Nashville to not leap from bridge. (Video: Metropolitan Nashville Police Department) pic.twitter.com/fXZeOCWSSx

— Mike Sington (@MikeSington) September 11, 2024