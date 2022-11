Cortés asegura que PAN sólo formará alianza con quien “realmente quiera ser opositor”

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– Marko Cortés, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró este domingo durante la asamblea de la organización que la principal alianza será con la sociedad civil y aquellos que “realmente” quieran ser opositores, por lo que no hablarán de ninguna coalición con partidos sin antes cumplir con esas características.

“Nuestra alianza segura va ser con la sociedad civil, que cada vez levanta más la voz con liderazgos sociales y partidistas que no se doblan y que no le tienen miedo al régimen y con las instituciones políticas que realmente quieran ser opositores en los hechos”, aseguró Cortés.

“Por lo que no hablaremos de ningún tipo de coalición partidista si antes no se habla de cuidar y defender a México, que esa es nuestra prioridad”, añadió, al mismo tiempo de prometer que Acción Nacional se sumará a opositores que verdaderamente “pongan por encima el interés de la nación y no intereses personales”.