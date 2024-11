El Cártel Inmobiliario del PAN es tan real que hay 13 detenidos por negocio criminal

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– “Él es el jefe del Cártel Inmobiliario y hay pruebas de ello”. Así resumió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la biografía política de Jorge Romero Herrera, nuevo presidente del Partido Acción Nacional (PAN) quien ha negado la existencia de esta red delictiva en la Alcaldía Benito Juárez.

El panista ofreció ayer diversas entrevistas a medios en donde aseguró que el Cártel Inmobiliario “es imaginario”.

“Ella hace alusión a este cártel que yo llamo ‘imaginario’, no hay una sola imputación a mi persona, una sola, no te estoy diciendo que esté en una fase de algún procedimiento, no hay ni siquiera una imputación”, dijo Jorge Romero en una entrevista con El Universal.