Ramón Velázquez, líder ganadero de Coyotitán, Sinaloa, es asesinado tras ser raptado

Velázquez Ontiveros circulaba en un vehículo acompañado de otras personas cuando un comando lo interceptó y se lo llevaron. Horas más tarde fue encontrado asesinado a balazos.

Culiacán, Sinaloa, 12 de noviembre (RíoDoce).- El presidente de la Asociación Ganadera de Coyotitán, San Ignacio, Ramón Velázquez Ontiveros, fue privado de la libertad y asesinado.

El líder ganadero fue levantado la tarde de hoy en la carretera Internacional México 15, en las inmediaciones de la sindicatura de Higueras de Abuya, en Culiacán.

Velázquez Ontiveros circulaba en un vehículo acompañado de otras personas cuando hombres armados los interceptaron y se lo llevaron.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

La privación de la libertad fue reportada a las autoridades.

Horas más tarde fue localizado asesinado a balazos en la comunidad de El Espinal, en Elota.

ES EL SEGUNDO ASESINATO DE UN LÍDER GANADERO

El reporte del homicidio de Ramón Velázquez no es el único, pues apenas a finales de septiembre se dio a conocer el asesinato de Faustino Hernández Álvarez, líder de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

El líder ganadero murió en su domicilio en la privada Rufino Tamayo, en el sector de Parque Alamedas, del Desarrollo Urbano Tres Ríos, de esta ciudad de Culiacán. El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 horas dentro del domicilio, donde otra persona más falleció.

#Seguridad | #FaustinoHernández Álvarez, líder de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, fue asesinado esta mañana en su domicilio en la privada Rufino Tamayo, en el sector de Parque Alamedas, del Desarrollo Urbano Tres Ríos. #Culiacán https://t.co/9lvLgG2pSJ — Ríodoce (@Riodoce_mx) September 30, 2024

En el lugar se reportaron múltiples detonaciones, y al llegar al lugar las autoridades localizaron un cadáver en la cochera y otro en el interior de la vivienda.

Faustino Hernández Álvarez fue Diputado local por el PRI en 2004-2007 y 2018-2021, regidor por el mismo partido por el Ayuntamiento de Culiacán en 2011-2014 y en 2017-2018, además de dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en 2018.

VIOLENCIA CANCELA EVENTOS EN SINALOA

La Unión Ganadera Regional de Sinaloa informó la cancelación de la Feria Ganadera de Sinaloa que se realizaría del 14 de noviembre al 1 de diciembre en Culiacán.

:#Ar2ÚltimaHora🦎🚨:

Le sacó el narco gobernador MORENISTA…@rochamoya_ y su familia fueron amenazados con esta narco manta si no cancelaban el “palenque” y ¿Qué creen? Pues si, se canceló la Expo Ganadera 2024 en Sinaloa. Pero dice el gobernador que no pasa nada todo bien. pic.twitter.com/pgJjDVBKqu — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) November 11, 2024

En un comunicado, la asociación señaló que la determinación se tomó al considerar que las condiciones actuales no garantizan la rentabilidad económica de la actividad.

“Esta determinación responde al compromiso de la organización con la comunidad ganadera y la prioridad de garantizar la estabilidad económica del sector. Aunque la Expo Ganadera es un evento de gran importancia para nuestra identidad y cultura, las condiciones actuales no permiten asegurar su rentabilidad económica”, señala el comunicado.

“Esta decisión no significa el fin de nuestras tradiciones ni de nuestra identidad, sino un acto de responsabilidad y respeto hacia todos los involucrados. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso para fortalecer y avanzar en la ganadería de Sinaloa”.

El pasado 7 de noviembre las taquillas de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa fueron baleadas y quemadas, y ayer domingo, en una manta colocada en el puente del bulevar de los Ganaderos, se advirtió al gobernador Rubén Rocha Moya que cancelara la Feria.

Además, el Palenque de Culiacán anunció que será pospuesto para el primer semestre de 2025 a tres días de su inicio, luego de que la Feria Ganadera fuera suspendida la noche del domingo.

En un comunicado, la administración del Palenque “debido a la situación actual del Estado y la ciudad, y en coordinación con los managers y agencias de los artistas, hemos decido posponer las festividades programadas para el primer semestre de 2025”.