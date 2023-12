Hemorragias cerebrales en adultos mayores, caídas y Cristina Pacheco

Recientemente leí con cierto grado de nostalgia, de esa que dormida nos acompaña por un largo tiempo, que la querida y admirada periodista Cristina Pacheco anunciaba su retiro de Canal Once.

Cristina Pacheco fue para muchos de nosotros una juglar contemporánea, la que con una tersa prosa nos enseñaba en dónde vivíamos y nos obligaba a ser consciente de nuestro entorno, siempre con una inquebrantable sonrisa mientras nos platicaba y nos invitaba a ver por qué los sitios en donde nos “había tocado vivir” eran hermosos y eran parte de nosotros. Cristina tiene una contagiosa y sonora risa, la que al mismo tiempo nos invita a entender con una deliciosa conversación como herramienta que dibuja con palabras.

El día de hoy quiero platicarles lo triste que fue enterarme el 24 de enero de 2014 que su compañero y complice en la vida, José Emilio Pacheco, poeta, ensayista y novelista había muerto después de un golpe leve en la cabeza. Cristina no se encontraba en casa cuando José Emilio, de 74 años de edad, sufrió el golpe. Al llegar a casa, Cristina le recomendó ir al hospital y Jose Emilio le contestó: “Por un estúpido golpe en la cabeza no voy al hospital”. Después de conversar temas cotidianos, José Emilio se fue a descansar. A la mañana siguiente, al llevarle la acostumbrada tasa de café para empezar el día, el poeta José Emilio no respondió. Había muerto tranquilamente en su sueño.

El tamaño del cráneo está determinado por el crecimiento del cerebro, de la masa encefálica. Las arterias y venas que llevan y recogen la sangre de todas las estructuras contenidas en la cavidad encefálica se encuentran en ese espacio restringido por los huesos del cráneo. A partir de los 55 años, en promedio, el volumen de la masa encefálica inicia una disminución, el cerebro y las estructuras en el cráneo no sólo sufren cambios microscópicos y en las funciones de cada una de las estructuras, sino que también disminuyen el tamaño. Esto causa que entre la parte interna del cráneo y el tejido cerebral, las venas y arterias se encuentren como las cuerdas en tensión que sostienen una carpa o tienda de campaña.

Los movimientos de aceleración y desaceleración son particularmente peligrosos en las personas mayores de 65 años debido al riesgo elevado de la ruptura de alguna de estas venas principalmente. Los golpes leves o incluso los movimientos súbitos de la cabeza se relacionan a estas lesiones. Como consecuencia de esto, se presentan hemorragias lentas, de poco volumen que causan colecciones de sangre o hematomas que se asocian, inicialmente con síntomas como fatiga, dolor de cabeza leve, confusión entre otros síntomas no específicos que si no son sospechados, pasan desapercibidos o son minimizados por presentarse en “alguien mayor”.

La sangre que escapa de la circulación se acumula entre la membrana externa que envuelve el cerebro, conocida como la duramadre y la capa intermedia, la aracnoides. Esta acumulación de sangre se conoce como Hematoma Subdural, el cual, al crecer lentamente no da la oportunidad de diagnosticar un cuadro clínico característico o llamativo, es más bien la edad de la persona, la historia reciente de un movimiento brusco, golpe o caída, lo que despierta la sospecha, incluso llega a presentarse sin ningún antecedente de golpe o caída, es espontáneo.

Hay enfermedades que incrementan el riesgo de un hematoma subdural, como el uso de anticoagulantes, incluido el uso crónico de aspirina o ácido acetilsalicílico y el uso crónico de alcohol a dosis tan bajas como tres copas de alcohol por semana.

Hay casos en los que la hemorragia se detiene y el hematoma subdural se hace crónico, queda ahí por meses o años y hay que vigilarlo con imágenes como una tomografía.

Es importante tener en cuenta en las personas adultas mayores los riesgos asociados a caídas o golpes y por ello hay que crear en los espacios en donde estas personas viven, rutas libres de obstáculos como sillas, bancos o mesas, las cuales al levantarse por la noche puedan ser causa de un tropiezo. Y de llegar a suceder es importante recibir atención medica oportuna.

Muchas gracias.

Esta columna está dedicada a la Periodista Cristina Pacheco.

Referencias

Gaillard F, Knipe H, Machang’a K, et al. Subdural hemorrhage. Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 10 Dec 2023) https://doi.org/10.53347/rID-2121

NHS 2023. Subdural Hematoma, Overview. https://www.nhs.uk/conditions/subdural-haematoma/

Periódico Vanguardia MX 2015. Cristina Pacheco habla sobre la muerte de José Emilio.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/2685581-cristina-pacheco-habla-sobre-la-muerte-de-jose-emilio-JXVG2685581

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.