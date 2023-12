Andre Braugher, actor recordado por la serie Brooklyn Nine-Nine, muere a los 61 años

Braugher estuvo nominado en cuatro ocasiones por su recordada interpretación como el Capitán Raymond Holt en la serie cómica de Fox y NBC.

LOS ÁNGELES (AP).— Andre Braugher , el actor ganador de un Emmy mejor conocido por sus papeles en las series Homicide: Life on The Street y Brooklyn 99, murió el lunes a los 61 años.

La publicista de Braugher, Jennifer Allen, confirmó su muerte a la publicación especializada Variety.

El actor nacido en Chicago tuvo su papel decisivo en Glory de 1989, protagonizada junto a Morgan Freeman y Denzel Washington, quien ganó un Óscar por la película sobre un regimiento militar exclusivamente negro durante la Guerra Civil.

A pesar del papel, le dijo a The Associated Press en 2019 que le costó encontrar trabajo en un Hollywood donde los papeles para actores afroamericanos eran “pocos y espaciados. Punto.”

Pero se consolidaría con el papel de Det. Frank Pembleton, a quien interpretaría durante siete temporadas en “Homicide: Life on the Street”, un crudo drama policial de NBC basado en un libro de David Simon, quien luego crearía The Wire.

Años más tarde interpretaría a un tipo de policía muy diferente en un tipo de programa muy diferente, pasando a la comedia como el capitán Ray Holt en la serie de Fox, protagonizada por Andy Samberg, Brooklyn Nine-Nine. Duraría ocho temporadas desde 2013 hasta 2021.

Braugher ganó dos premios Emmy en su carrera con 11 nominaciones.

Estuvo casado durante más de 30 años con su coprotagonista de Homicide, Ami Brabson. Tuvieron tres hijos.

Su muerte fue reportada por primera vez por Deadline .