PERFIL | Diana Flores, la mexicana que dejó el ballet por su pasión: el flag football

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El rostro de la mexicana Diana Flores Arenas le dio la vuelta al mundo luego de protagonizar el comercial, que se transmitió en el marco del Super Bowl LVII, de la campaña “Run With It”, con la que la NFL busca promocionar la categoría juvenil femenil de la disciplina flag football, también conocida como tocho bandera.

Con tan sólo 25 años de edad, Flores se desempeña como quarterback del equipo tricolor femenino de Flag Football.

“Esto es para todas las mujeres que llevan el juego hacia adelante. Orgulloso de ser parte del comercial @NFL #sblvii (sic)”, compartió la atleta, a través de su cuenta de Twitter, respecto al anuncio que se transmitió en el Super Bowl LVII.

Here’s to all the women taking the game forward. Proud to be a part of the @NFL #sblvii commercial.

— Diana Flores (@diana_flores33) February 13, 2023