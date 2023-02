La mexicana Diana Flores protagoniza épico comercial en medio tiempo del Super Bowl

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Diana Flores, quarterback del equipo nacional femenino de Flag Football de México, brilló y acaparó las miradas del mundo deportivo por el comercial en el que fue protagonista durante el medio tiempo del Super Bowl LVII.

Diana Flores, campeona de Flag Football y reciente medallista de oro en el mundial de la disciplina, apareció en el comercial, donde es cuestionada por la reportera Erin Andrews, quien trata de quitarle las banderas antes de que la mexicana huyera corriendo.

Durante el comercial, la jugadora de 25 años esquiva toda clase de rivales e incluso es ayudada por Billie Jean King, legendaria exjugadora de tenis, hasta que finalmente llega al estadio State Farm, sede del Super Bowl LVII.

Here’s to all the women taking the game forward. Proud to be a part of the @NFL #sblvii commercial.

🏈🌎❤️‍🔥 pic.twitter.com/jeCULWrqIz

— Diana Flores (@diana_flores33) February 13, 2023