Cáncer de Mama y los Plásticos

Desde 2019 se ha visto un incremento de los casos de cáncer de mama. Tal vez lo que más llama la atención es un incremento de los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, menores de 40 años.

Cuando diagnosticamos cáncer de mama en una mujer menor de 40 años hay dos posibilidades. La menos frecuente, habitualmente asociado a un mal pronóstico, son aquellas mujeres con mutaciones genéticas como las conocidas como BRCA 1 y 2. La otra posibilidad es la de las personas con predisposición genética que, en la mayoría de los casos, requiere uno o varios factores epigenéticos. Es decir, son factores por encima de lo genético. Funcionan como las llaves que abren cerraduras dispuestas a ser abiertas.

Sabemos que personas con algo conocido como “Estímulo Estrogénico Persistente” tiene mayor riesgo de padecer cáncer de mama: mujeres con primer ciclo menstrual antes de los nueve años, mujeres que tuvieron el primer embarazo después de los 35 años, mujeres que no lactaron, mujeres con tratamiento de estimulación para el tratamiento de infertilidad, han tenido una exposición inusual a estrógenos. Eso se conoce como “Estímulo Estrogénico Persistente”.

Aproximadamente, hace 70 años los plásticos, productos de la petroquímica se convirtieron en la herramienta ubicua para el uso humano. Por alrededor de 20 años, sabemos que algunos plásticos estimulan los receptores de estrógenos. Estos plásticos aún se usan para la fabricación de contenedores y dispositivos que tiene contacto directo con las personas y son de uso cotidiano.

Llama también la atención que los casos de cáncer de mama en hombres, que son de menos del uno por ciento no han incrementado. En 2023, alrededor de dos mil 800 hombres fueron diagnosticados con cáncer de mama, aproximadamente 530 morirán. En comparación, alrededor de 298 mil mujeres fueron diagnosticadas en 2023 y 43 mil 170 morirán.

Es importante que las personas eviten la exposición a plásticos. Se debe evitar comprar alimentos o productos de consumo en contenedores de plástico. Cuando las botellas o contenedores se exponen al sol o al calor, al calentar alimentos una gran cantidad de partículas de plástico se desprenden y causan daño en la salud, no sólo abriendo la oportunidad para casos de cáncer sino causando daño en otros órganos como los pulmones, sistema nervioso, aparato digestivo, riñones, piel, placenta, entre otros.

Debido a que los plásticos se encuentran en una gran diversidad de productos elaborados, fertilizantes, ropa, libros, etcétera, debemos disminuir la exposición en lo posible y también debemos exigir a las autoridades sanitarias reguladoras vigilen y prohiban todo aquello que dañe nuestra salud, ese es su papel fundamental.

Referencias

