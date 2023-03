¿Cárteles son terroristas? Ala más conservadora de EU ha insistido por años con eso

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– El ala más conservadora de Estados Unidos ha intentado desde el año 2011, sin éxito, nombrar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, un panorama que especialistas ven difícil que ocurra.

El exlegislador republicano, Michael McCaul, fue el primero en plantear el tema formalmente ante el Congreso de Estados Unidos. A finales de marzo del año 2011, presentó un proyecto de ley para que seis cárteles de droga mexicanos fueran incluidos en la lista de terroristas de Estados Unidos.

En ese entonces, el representante del estado de Texas, argumentó que, debido a la violencia, “México corre peligro de convertirse en un Estado fallido controlado por criminales y si esto ocurre, podría convertirse en un santuario para terroristas que, como sabemos, intentan entrar a Estados Unidos a través de nuestra porosa frontera”.

Años después, en junio de 2017, el entonces Secretario de Estado, Rex Tillerson, aludió a una presunta relación de cárteles de la droga mexicanos con organizaciones terroristas como ISIS para volver a insistir con el tema.

La declaración del exsecretario de Estado de Donald Trump surgió luego de que el representante republicano por Texas, Michael McCaul, le cuestionó si compartía la preocupación del entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en torno al “nexo” entre las redes criminales y las redes terroristas.

La profesora e investigadora de Política y Gobierno, Guadalupe Correa Cabrera, señaló que, si bien desde el año 2011, se conjuntaron las voces para apoyar la propuesta, fue hasta la administración de Donald Trump en que se reforzó la narrativa en diversos momentos: al arranque del periodo de Trump, posteriormente a raíz del “Culiacanazo” y luego, con la masacre de la familia LeBaron en Sonora, en noviembre del año 2019.

“Al mismo tiempo (en esa administración) se dieron dos arrestos fundamentales, que reforzaron la narrativa del Presidente Trump que los mexicanos no pueden contra los ‘Bad Hombres’: las detenciones de Genaro García luna y posteriormente en la misma administración el arresto de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional”, abundó la especialista.

Por su parte, en el año 2019, el representante Republicano, Chip Roy, propuso un proyecto de ley para ordenar al Departamento de Estado que informara al Congreso si los cárteles mexicanos calificaban como organizaciones terroristas extranjeras y al año siguiente, el también republicano, Brian K. Fitzpatrick, pidió intensificar la lucha contra las drogas a través de un proyecto de ley para designar al Cartel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, como organizaciones terroristas extranjeras.

En semanas recientes, el congresista Dan Crenshaw, de Texas, propuso usar al ejército de aquel país para combatir a los cárteles mexicanos. Pero no se trata de la única voz en el Congreso que propone este tipo de medidas. El Senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, junto al Senador John Kennedy, republicano por Luisiana, anunciaron que en los próximos días presentarán una propuesta para clasificar además a los cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Correa insistió en que son propuestas que lleva consigo campañas y réditos electorales, pero en la que también pudieran estar detrás empresas con contratos de seguridad, inteligencia y estructura militar, mismas que pudieran contribuyen en alimentar esas narrativas para que se continúe fortaleciendo la frontera y el Gobierno federal estadounidense gaste en infraestructura, tecnología y en reforzar el muro fronterizo.

La especialista dijo que consolidar una intervención militar a México tendría un costo muy importante a nivel político porque también la comunidad latina es una base electoral importante, principalmente del Partido Demócrata.

“Es muy distinto decir: `vamos a construir un muro´, donde los latinos Trumpistas que ya están allá pueden estar de acuerdo para que no crucen más personas, pero en este caso estamos hablando de que los militares estadounidenses que pudieran destruir ( con drones y bombas) comunidades donde los paisanos tienen a sus familiares”, explicó.

El término de terrorismo generalmente se ha empleado a los grupos extremistas que usan el terror con una motivación política e ideológica, como ocurre en Estados Unidos, Europa o Medio Oriente, con grupos islamistas, por ejemplo, según ha explicado a SinEmbargo, el especialista en seguridad e investigador del CIDE, Édgar Guerra Blanco.

Guerra Blanco detalló que por mucho tiempo se dijo que los cárteles mexicanos no tienen un componente político en sus actos de terror, sino su intención era solamente económica, y por ese motivo no se consideraban actos terroristas, sin embargo, el analista difirió del hecho.

Sin embargo, el especialista recalcó que tampoco se puede catalogar a los cárteles como grupos terroristas “porque hablar de grupos terroristas implica atentar contra la soberanía y la seguridad nacional”.

A estas propuestas se suma la hecha recientemente por los congresistas republicanos de nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“Creo que es muy difícil que se pueda hacer. Esto va a generar una división muy importante al interior de Estados Unidos porque esto puede causar miles de muertes de civiles, de víctimas colaterales, crímenes de lesa humanidad. Esto no le conviene tampoco a Estados Unidos por toda la gente que se va a desplazar, que va a querer entrar a Estados Unidos”, afirmó Correa Cabrera, quien consideró que la presión y propuestas están basadas en argumentos falaces que obedecen más a fines electorales.

“Para que esto se dé es complicado, para que haya una aprobación por parte de los dos partidos (Republicano y Demócrata), en un contexto de tanta división, es difícil. Tener una guerra en el patio trasero es muy complicado”, dijo.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha emitido opiniones en el mismo sentido que la académica de la Universidad de George Mason en que la presión tiene una finalidad electoral, pues éste viernes aseguró que ve “politiquería” detrás de la propuesta de varios legisladores republicanos ultraconservadores en su país que buscan que las fuerzas armadas combatan a los cárteles.

Salazar destacó que tanto el Departamento de Defensa de EU como la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) trabajan muy bien juntas, al igual que las agencias de seguridad. Además, aseguró que las propuestas que hablan de usar fuerza militar en México no traerán las soluciones que busca el Gobierno de Joe Biden.

“Han sugerido algunos en Estados Unidos sobre tomar acción militar en México contra los cárteles, nuestra visión es que lo que tenemos que hacer es trabajar con México para enfrentar los problemas de seguridad de los cárteles, y el conjunto de operaciones del ejército en Estados Unidos no va a resolver el problema con ellos, no va a abordar los problemas fundamentales de seguridad que enfrentamos en Norteamérica, donde buscamos proteger nuestros intereses de seguridad”, abundó.

Jorge Lara, abogado internacionalista y profesor de la Universidad de Derecho de la UNAM, indicó que agregar a las organizaciones criminales mexicanas a la lista de organizaciones terroristas en Estados Unidos tiene una serie de implicaciones en una gama muy amplia; que van desde un esquema fortalecido de inteligencia como la que usan con los grupos terroristas islámicos, temas que tienen que ver con persecución del terrorismo y lavado de dinero y, hasta la más extrema y por lo mismo la más difícil: el despliegue de tropas estadounidenses en México o incluso incursiones por drones o misiles teledirigidos.

El Gobierno del Presidente Joe Biden, en respuesta a la presión de algunos congresistas republicanos, consideró innecesario nombrar a los cárteles de la droga en México como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), al señalar que las actuales acciones permiten enfrentar a esos grupos criminales.

“Designar a estos cárteles como FTO no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tenemos en este momento”, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre, el pasado 8 de marzo.

El secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, ha provocado que en los últimos días políticos de Estados Unidos se expresen a favor de que los cárteles mexicanos sean designados como “terroristas”. El bloque del Partido Republicano de Estados Unidos es el que se encargó de revivir la propuesta de intervencionismo militar que ellos han puesto sobre la mesa, al menos desde hace 12 años, pero que no se ha concretado.

William Barr, exfiscal de Estados Unidos en la administración de Donald Trump, escribió el pasado 4 de marzo un artículo de opinión en el Wall Street Journal en el que sugirió la intervención del ejército estadounidense para atacar a los cárteles mexicanos de la droga.

Sin embargo, la propuesta original, en este año, vino de los representantes republicanos Michael Waltz, de Florida, y Dan Crenshaw, de Texas, quién publicó un video dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que le pidió que considerara su propuesta, ya que ambos gobiernos deberían colaborar en el combate para terminar “de una vez por todas” con el narcotráfico, pero que para eso se necesita una intervención militar estadounidense en el país.

En respuesta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su homólogo estadounidense, Joe Biden, no comparte la postura de los republicanos que –insistió– siguen ofendiendo a México

“Son esos legisladores republicanos. Si siguen ofendiendo a México, vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. El que no quiere a su patria no quiere a su madre”, dijo López Obrador.