Estudiante en Nigeria es asesinada a golpes y quemada por “blasfemar” contra Mahoma

Por Liz Hernández

Saltillo, 13 de mayo (Vanguardia).- En Abuja, Nigeria, una estudiante fue golpeada y quemadahastalamuerte este jueves 12 de mayo, por sus compañeros, en el noroeste de Nigeria, luego ser acusada por “blasfemar” contra el profeta Mahoma, en sus redes sociales.

Se trata de Deborah Samuel, una estudiante femenina del Shehu Shagari College of Education (SSCOE), en Sokoto, Nigeria. En los polémicos videos compartidos en Twitter, se observa que la joven yace inconsciente en el piso, mientras un grupo de personas la golpea, aunque ella ya no responde.

La estudiante, quien fue golpeada con piedras, palos y neumáticos, aparentemente vivía con sus padres, en el vecindario Old Airport Road; el motivo de la riña en la que fue víctima, se debe a un debate acalorado sobre el Islam, donde participó también con sus compañeros.

Aunado a ello, refirieron que en la institución se han visto casos similares, donde los estudiantes recurren a la violencia para manifestar su disgusto hacia otras religiones; mientras, tan sólo dos de sus compañeros han sido arrestados tras el incidente.

Alot Of Atheist / Muslims Spits Blasphemy Against Our LORD JESUS But GOD Thought Us To Love Even Our Enemies As Our Self ,

So Highest We Agure Or Ignore The Motion and Move On After All We Know The Truth That CHRIST Is King#JusticeForDeborah #WeCHOOSETOLOVEGOD#Sokoto pic.twitter.com/ow4gExoa5t

— Mc Sheen (@McsheenComedian) May 13, 2022