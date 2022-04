Frida, afromexicana de 13 años, es asesinada en Oaxaca; activistas exigen justicia

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- Frida Alondra, joven afromexicana de 13 años, originaria de Cuajinicuilapa, Guerrero, fue hallada sin vida este martes en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, en la costa de Oaxaca.

Las autoridades oaxaqueñas confirmaron el hallazgo del cuerpo de la adolescente, quien estaba desaparecida desde el 9 de abril, en un camino de terracería en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, zona limítrofe con Guerrero.

EXIGEN JUSTICIA POR FRIDA

La organización Mujeres Afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca (Muafro) exigió un alto a la violencia en contra de las mujeres afromexicanas en el país, la cual se da en un contexto de violencia de género en donde 11 mujeres son asesinadas cada día.

“Las Jóvenes Afromexicanas, no se tocan, no se violan, no se matan”

Desde #MUAFRO exigimos al @GobOax una investigación pronta y expedita, con perspectiva intercultural y de género que permita el esclarecimiento del feminicidio de Frida Alondra#NoMásSilencio#NiUnaMás pic.twitter.com/fhNCJ1HcTB

— MUAFRO (@muafro2) April 13, 2022