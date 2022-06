Neta: Ya no sé si “llorar o reír” por la “Carta abierta a Silvio” de Rascón

Antes de referir las extraordinarias canciones del trovador cubano Silvio Rodríguez en la Auditoria Nacional y en el Zócalo de la CdMx al que arribaron y decenas de miles de personas (100 mil, según informan varios medios de comunicación), con plena lluvia, les expongo que no se si reír o llorar respecto a la “Carta Abierta a Silvio Rodríguez” que le envió mi amigo Marco Rascón, que formó parte de la Guerrilla del Grupo “Los Guajiros”, el 15 de enero de 1972 en Chihuahua, como es de conocimiento público.

Les comparto varios de sus comentarios. Le dijo al trovador: “Tú puedes ser amigo de quien quieras, pero en México, el actual Presidente de México (sic), lo mismo se dice tu amigo que de Donald Trump al cual homenajea cada vez que tiene oportunidad…”. (Uff).

Y, por si fuera poco: “el actual Presidente ha metido a México en la política interna de Estados Unidos, apoyando precisamente a Donald Trump, sus deseos para regresar a la Casa Blanca, para continuar su misión de enfrentarnos y dividirnos a los mexicanos y latinoamericanos”, ¡hágame usted el favor!.

Pero ese absurdo no es todo. “El actual Presidente no solo nos ha metido las patas de los caballos del imperio, sino que, como complemento, ha metido a Cuba en la política interna de México, en la descomposición que se vive la política y en la crisis de polarización e incertidumbre que padecemos, pasándoles a ustedes los cubanos la factura de todas las tropelías diplomáticas, de corrupción, violencia, alianzas obscuras con los grupos criminales, ataque a la educación, la salud y los derechos a la crítica y la expresión de la cual todos los mexicanos salvaguardas y no solo para nosotros, sino para todos los luchadores del mundo que han llegado en calidad de exiliados a nuestro país”.

Y Concluye. “Estimado Silvio; México, no es el Auditorio Nacional ni el Zócalo, te han usado, porque este es un Gobierno que usa símbolos y tú eres culturalmente, uno”. “Aquí está montado desde la presidencia una política reversa y retorcida, que nada tiene que ver con el desarrollo de las ideas para luchar por la justicia, la igualdad, la soberanía o la autodeterminación de los pueblos”.

Supongo que, para él, la política no “retorcida” es la del Movimiento Ciudadano, el cual lo ha postulado como candidato e incluso también la de la coalición “Va por México” integrada por el PAN, PRI y PRD que encabeza el magnate Claudio X. González, de la que, en su exposición, Rascón no hace referencia alguna.

No se percató que una de las canciones más relevantes para Silvio, es ni más ni menos “El Necio”, que dedicó a Fidel Castro y también a Andrés Manuel López Obrador y difundió al publico mexicano en el Auditorio Nacional y el Zócalo.

Será que la necedad paró conmigo

La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo

La necedad de vivir sin tener precio.

—-0—-

Me vienen a convidar a arrepentirme

Me vienen a convidar a que no pierda

Me vienen a convidar a indefinirme

Me viene a convidar a tanta mierda

—-0—-

Yo quiero seguir jugando a lo perdido

Yo quiero ser la zurda más que diestro

Yo quiero hacer un congreso del unido

Yo quiero rezar a fondo un “hijo nuestro”

—-0—-

Dicen que me arrastran por sobre rocas

Cuando la revolución se venga abajo

Que machacarán mis manos y mi boca

Que me arrancarán los ojos el badajo

*

Espero que mi amigo Marcos Rascón lo haya leído, y no me haga llorar y/o reír. Veremos y diremos.

Francisco Javier Pizarro https://www.sinembargo.mx/author/francisco-j-pizarro Periodista y columnista. Fue coordinador editorial, subdirector y director del Diario de Chihuahua de 1989 a 2003. Obtuvo el premio Nacional de periodismo 2001 a 2002. Director y conductor del programa Televisivo A Fondo (2003 a 2009), del programa radiofónico Segundo a Segundo (2010 a 2017) y actualmente de la pagina de Reflexiones en Voz Alta en Facebook.