Rafa Nadal renuncia a Wimbledon; preparará los Juegos Olímpicos con torneo de Bastad

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) – El tenista español Rafa Nadal confirmó este jueves que no estará en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, y jugará el torneo de Bastad entre el 15 y el 21 de julio de cara a su preparación para los Juegos Olímpicos de París, en los que el manacorí competirá en la modalidad de individuales y dobles.

El de Manacor indicó en su perfil oficial de X, antes Twitter, que desde su eliminación en Roland Garros ha seguido “entrenando en tierra batida” y que ha definido su calendario veraniego tras conocer este miércoles que jugará en París sus “últimos Juegos Olímpicos”.

During my post match press conference at Roland Garros I was asked about my summer calendar and since then I have been practicing on clay. It was announced yesterday that I will play at the summer Olympics in Paris, my last Olympics.

