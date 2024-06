AMLO: Claudia seguirá rescate de restos en Pasta de Conchos; se reunirá con familias

La exmandataria capitalina aclaró que son las fiscalías las que deben explicar lo que ocurrió hace 18 años en la mina de carbón.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Después de que el Gobierno federal diera a conocer el hallazgo de los primeros restos óseos en Pasta de Conchos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la búsqueda continuará bajo la administración de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció una próxima reunión con familiares de los 63 mineros atrapado.

“Se está haciendo justicia a las familias al haber hecho este trabajo durante tantos años. Y vamos a ver mañana lo que dicen las familias y después nos enteraremos. Nos vamos a reunir con las familias”, afirmó Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

Ante los medios de comunicación, la exmandataria capitalina aclaró que son las fiscalías las que deben explicar lo que ocurrió hace 18 años en la mina de carbón del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. En tanto que, a las autoridades federales les corresponde el reconocimiento y la cercanía con las familias que desde el 19 de febrero de 2006 exigen justicia.

La candidata electa a la Presidencia de la República destacó el humanismo del titular del Ejecutivo con las víctimas e insistió que la parte penal le compete a las instancias legales.

“Las investigaciones le corresponden a las fiscalías en general. Uno presenta una demanda y en este caso la demanda de las familias, del sindicato y tendrá que verse en la Fiscalía. Pero, finalmente, el Gobierno, esta parte de reconocimiento de las víctimas de las familias, es una parte humana muy importante y formalmente de justicia de las familias”, reiteró.

GOBIERNO DE SHEINBAUM SEGUIRÁ BÚSQUEDA: AMLO

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que, si en los próximos tres meses no finalizan el rescate de los mineros, el próximo Gobierno que encabezará su sucesora Sheinbaum Pardo continuará las labores.

En su conferencia de prensa matutina, el actual mandatario federal aseguró que aún no puede afirmar si hubo una explosión al interior de la mina o si fue responsabilidad de la empresa el no intentar rescatar a los mineros, por lo que pidió esperar a que haya un dictamen técnico.

“Vamos juntos. Ella va a estar ahí. Es importante porque si no alcanzamos a rescatar todos los cuerpos, pues ya lo van a hacer los del nuevo Gobierno. Claudia, que es tan sensible, es de las cosas por las que estoy contento, porque imagínense, queda esto pendiente con alguien al que no le importa o que no está del lado del pueblo sino, de los potentados, por eso fue algo histórico”, detalló al confirmar que visitará la mina acompañado de la virtual Presidenta electa.

Asimismo, celebró que estén en marcha los trabajos que encabeza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a pesar de que se desconoce cómo está la mina más al fondo. “Ojalá tengamos suerte”, añadió.

LLEGAN HASTA LOS MINEROS

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó ayer a viudas y familiares víctimas de la tragedia en la mina Pasta de Conchos sobre el hallazgo de restos humanos en una de las galerías, ubicada a 146 metros de profundidad.

“Tras más de 18 años del lamentable acontecimiento y a cuatro años de que, por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador se iniciaran los trabajos de rescate, fue posible llegar a uno de los puntos donde las bitácoras señalan que 13 mineros se encontraban trabajando en esa zona el día del accidente”, se lee en un comunicado.

La Secretaría de Gobernación añadió que como parte de los hallazgos, se localizaron, además de los restos humanos, diversos objetos de trabajo. En este punto de la mina no se identificó que hubiese tenido lugar una explosión, como en su momento lo señalaron las autoridades correspondientes. Hasta ahora se desconocen las condiciones de las galerías ubicadas en distintos puntos de la mina.

A partir de ahora, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), iniciarán con los protocolos para identificar los restos humanos, así como con los peritajes que permitan determinar las causas del accidente.

La Segob reiteró el compromiso del Gobierno de México “para continuar estos trabajos con total responsabilidad, manteniendo estrecha comunicación con las familias, en particular, durante esta etapa que es, por su naturaleza, de la mayor sensibilidad para ellas”, concluyó.

El pasado 18 de abril, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que en mayo se llegaría a la boca de la galería donde estarían los 63 cuerpos de los mineros sepultados desde hace 18 años. “Estamos cerca ya en Pasta de Conchos. Ya se encontró la boca de la galería donde seguramente están [las personas]. Estamos cerca después de enormes trabajos”, aseguró Bartlett.

Ese día, desde la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, César Fuentes, director corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestruct​ura de la CFE, explicó que la empresa se hizo cargo del proyecto a partir de 2020 por instrucción presidencial, para la búsqueda y recuperación de 63 de los 65 mineros no rescatados en la mina de Pasta de Conchos.

Fuentes detalló que la CFE incluso hizo excavaciones para el ingreso a las galerías antiguas, a 160 metros de profundidad; y que construyó dos lumbreras de ocho metros de diámetro con una profundidad de 146 y 160 metros, así como dos rampas de acceso con una longitud de mil 015 metros cada una.

El 19 de febrero de 2006, una explosión por acumulación de gas metano en la mina Unidad Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, provocó que 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala que las pésimas condiciones de trabajo de los mineros dieron lugar a la tragedia.