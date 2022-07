The Last of Us, de HBO, adelanta su fecha de estreno para principios del 2023

El jefe de contenidos de HBO reveló durante una entrevista la fecha de estreno de la nueva serie basada en el vidojuego de PlayStation, The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Por David Arroyo

Ciudad de México, 13 de julio (ASMéxico).- Casey Bloys, el jefe de contenidos de HBO, ha vuelto a pronunciarse sobre la fecha de estreno de The Last of Us en una nueva entrevista para The Hollywood Reporter. Y aunque no se ha explayado ni dado un día exacto, sí que ha sido más concreto de lo habitual. La serie de Pedro Pascal y Bella Ramsey podría estar más cerca de lo que esperábamos y Bloys nos anima a esperar a los meses de enero, febrero y marzo al asegurar que están cerca de cerrarla “para principios de 2023”.

El productor ejecutivo de HBO asegura que será una pieza clave en el 2023 de la plataforma. Bloys cree que para el año que viene estaremos hablando de ella tanto como hoy día lo hacemos de Succession (con 25 nominaciones en los Premio Emmy 2022), White Lotus (20), Hacks (17 candidaturas) o Barry (14). Casi nada. ¿Logrará la serie de The Last of Us ser la primera adaptación de videojuegos en alzarse con estatuilla?

LOS OTROS PROYECTOS DE THE LAST OF US

La serie no es el único producto en camino basado en la popular franquicia de Naughty Dog. Este mismo 2 de septiembre saldrá a la venta un remake del primer The Last of Us que se antoja el mejor modo posible de refrescar el juego y tener con qué comparar una vez se estrene la ficción de HBO.

Como el juego original salió en 2013 y contó con una remasterización en 2014, son muchos los fans que se preguntan si este remake es necesario. Al fin y al cabo no ha pasado ni una década desde su lanzamiento y son muchos los que piensan en él como un “sacacuartos”. Nada más lejos de la realidad, la propia Naughty Dog ha salido a la palestra estos días para asegurar que The Last of Us: Parte 1 es en realidad el juego más meticuloso de su carrera.

“El precio del juego está fuera de nuestro control y es un valor subjetivo para cada persona. Puedes decidir por ti mismo si lo quieres o no. Lo único que podemos decir es que el trabajo es increíble y se ha volcado una tremenda pasión en él. En realidad es el proyecto más meticulosamente construido que hemos visto o en el que hayamos participado en toda nuestra carrera. El mayor nivel de cuidado y atención al detalle posible”.

Y pasados el remake y la serie llegará el esperado multijugador de The Last of Us 2, el cual ha crecido tanto y se ha vuelto tan ambicioso que sus creadores han decidido volverlo un juego independiente con historia propia. Presentará nuevos personajes, remozará el modo Factions y espera estar para verano de 2023.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.