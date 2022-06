Pedro Pascal y Bella Ramsey sorprenden en la nueva FOTO de The Last of Us

Además, HBO Max ha anunciado la incorporación al reparto de Ashley Johnson y Troy Baker, que pusieron voz a los protagonistas Joel y Ellie en los juegos y que en la adaptación interpretarán a diferentes personajes.

Madrid, 10 de junio (Europa Press).- HBO Max está preparando una serie de The Last of Us, adaptación del exitoso videojuego. La plataforma de streaming ha lanzado una nueva foto de la ficción, creada por Craig Mazin y Neil Druckmann.

Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes encarnan a Joel Miller y Ellie respectivamente, protagonizan la imagen. Ambos personajes aparecen escondidos bajo una mesa.

Además de Pascal y Ramsey, completan el elenco Nick Offerman como Bill, Merle Dandridge como Marlene, Anna Torv como Tess, Murray Bartlett como Frank, Gabriel Luna como Tommy, Jeffrey Pierce como Perry y Nico Parker como Sarah, entre otros.

Además, HBO Max ha anunciado la incorporación al reparto de Ashley Johnson y Troy Baker, que pusieron voz a los protagonistas Joel y Ellie en los juegos y que en la adaptación interpretarán a diferentes personajes.

Basada en el videojuego de 2013 de PlayStation, The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna fuera destruida por un virus mortal. Joel, un superviviente, es contratado para rescatar a Ellie, una niña de 14 años, de una zona de cuarentena opresiva, para llevarla a Fireflies, una organización que busca una cura. Lo que comienza siendo un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y dependen el uno del otro para sobrevivir.

Craig Mazin y Neil Druckmann son guionistas, directores y productores ejecutivos de la producción. Kantemir Balagov, Jasmila banic, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jeremy Webb y Liza Johnson también ejercen como realizadores. Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento de la serie, aunque HBO Max anunció en Instagram que “The Last Of Us llegará pronto”.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press