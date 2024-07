AP: El autor del atentado contra Trump y un civil fallecieron durante el tiroteo

La campaña de Donald Trump informó en un comunicado que el expresidente se encontraba “bien” tras ser retirado del escenario por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos en un acto de campaña en Butler, Pensilvania, cuando aparentemente se escucharon disparos entre la multitud.

WASHINGTON (AP) — Mueren agresor y un civil en incidente en mitin de Trump en Pensilvania, dice a AP fiscal de distrito del condado Butler.

La campaña de Donald Trump informó en un comunicado que el expresidente se encontraba “bien” tras ser retirado del escenario por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos en un acto de campaña en Butler, Pensilvania, cuando aparentemente se escucharon disparos entre la multitud.

El Servicio Secreto indicó en un comunicado que “el expresidente está a salvo”.

Footage of Trumps shooter being dragged out of the rally by police pic.twitter.com/nvoP9qOHY9 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) July 13, 2024

El expresidente y virtual candidato republicano a la presidencia mostraba una gráfica con cifras sobre cruces fronterizos durante su acto de campaña —su último antes del inicio de la Convención Nacional Republicana el lunes— cuando comenzaron a sonar estallidos entre la multitud. Se vio a Trump colocando su mano derecha en su cuello y parecía haber sangre en su rostro.

Rápidamente se ocultó detrás del podio al tiempo que los agentes de su equipo de seguridad subían al escenario y se escuchaban gritos entre la multitud. Los estallidos continuaron cuando los agentes lo custodiaban en el escenario.

La multitud aplaudió cuando Trump se levantó y alzó el puño.

El candidato republicano al Senado de Pensilvania, Dave McCormick, que estaba sentado en la primera fila, dijo a Politico que parecía que alguien detrás de él recibió un disparo.

BREAKING: Donald Trump pumps his fist as blood covers his face after ‘pops’ ring out. pic.twitter.com/XSLVR055bv — Collin Rugg (@CollinRugg) July 13, 2024

“De pronto se empezaron a escuchar disparos, alguien detrás de mí parece haber recibido un disparo”, dijo McCormick. “Hay mucha sangre, y luego el Servicio Secreto se abalanzó sobre el Presidente Trump”.

Su caravana ha abandonado el lugar.

La policía comenzó a desalojar el recinto ferial poco después que Trump abandonó el escenario en lo que los agentes locales describieron como una escena del crimen.

El presidente Joe Biden ha sido informado sobre el incidente, de acuerdo con la Casa Blanca.

BREAKING: Trump raising fist as blood drips on his ear and face pic.twitter.com/nUL2ASQYDm — The Spectator Index (@spectatorindex) July 13, 2024

El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., publicó una foto en X de Trump, con el puño en alto y el rostro ensangrentado frente a una bandera estadounidense, con las palabras: “Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, publicó en X que estaba orando por Trump.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata, dijo en un comunicado en X que había sido informado sobre la situación y que la policía estatal de Pensilvania estaba presente en el lugar del evento.

“La violencia dirigida contra cualquier partido político o líder político es absolutamente inaceptable. No tiene cabida en Pensilvania ni en Estados Unidos”, sostuvo.