BITS | Disney Illusion Island, un metroidvania lleno de magia y nostalgia

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Han pasado varios años desde la última vez que vimos un juego de plataforma de Mickey Mouse y compañía, a pesar de que desde 2016 han llegado varias entregas a dispositivos móviles o consolas centradas en carreras o un público infantil, podemos decir que la última gran aventura de Mickey Mouse fue con la saga de Epic Mickey. Ahora, Disney Illusion Island llega en exclusiva al Nintendo Switch, con un estilo diferente, principalmente en el género de plataformas metroidvania, el cual se centra en una aventura no lineal que hemos visto en sagas como Catlevania o Metroid, no sólo eso, ya que su estilo tan mágico y característico a través de cada escenario y personajes le da un pequeño toque de nostalgia para recordarnos juegos como Casttle of Illusion, Mickey Mouscapade y Ducktales, entre otros.

Para esta nueva aventura tendremos no sólo a Mickey como protagonista, sino también está Minnie, Goofy y Donald, cada uno con su muy peculiar forma de ser, movimientos y comentarios. Tras llegar a una isla de manera misteriosa -que conoceremos como “Monoth”- nuestros protagonistas se dan cuenta que han sido llevados cada uno por su cuenta con la promesa de disfrutar un picnic, como un capítulo cualquiera de su serie de televisión, unos seres desconocidos nos piden ayuda para recuperar tres libros que han sido robados de la biblioteca de la isla y necesitan recuperarlos a toda costa. En sí, la historia es bastante sencilla y hasta cierto punto creada para niños, siendo el enfoque principal el jugar, brincar y explorar. Sin embargo, una de las sorpresas más grandes referente a la historia radica en el doblaje a español latinoamericano con las voces que se se utilizan en la serie animada, claro, las que utilizan el mismo diseño actual de los personajes, pero resulta una gran adición escuchar este clásico doblaje de los personajes.

Dicho esto y embarcándonos a la aventura de encontrar los libros, exploraremos la isla en diferentes ecosistemas, básicamente tres gigantescos mapas a los cuales tendremos acceso y podremos ir desbloqueando conforme avancemos por cada sección, en cierto punto tendremos que recolectar llaves que se encuentran en el mapa para poder seguir avanzando, además de esto, el juego nos ofrece la posibilidad de jugar con hasta 4 personas al mismo tiempo por lo que cada personaje recibirá diferentes objetos a lo largo de la historia para realizar diferentes acciones como dar un doble salto, brincar hacia la pared, entre otras. Un toque diferente es la adición del modo multijugador y el hecho que se puede jugar con sólo 4 Joy-con, por lo que con el hecho de tener una sola consola ya puedes jugar con una persona más.

A nivel jugabilidad se mantiene lo más sencillo posible y a lo largo de cada escenario iremos avanzando y retrocediendo para progresar en el juego, en un principio no podremos pasar por cierto sector, pero regresaremos cuando tengamos la habilidad o el objeto necesario para alcanzar nuevas alturas, además de que por el lado de los “enemigos” que podemos encontrar no son realmente una amenaza y sólo necesarias moverte en el momento adecuado para evitar ser lastimado, no obstante, no estarás entrando en un combate como tal; eso sí, los niveles que tendremos que explorar se vuelven realmente largos entre el hecho de subir y bajar una y otra vez, pero mantiene la diversión y simpleza en todo momento.

Claro, la magia de Disney en un juego tan particular no podía faltar, ya que todo el diseño general, en especial de los biomas que exploramos que cuenta con detalles en el más mínimo elemento dentro de la pantalla, acompañados de música característica de la saga que hacen de la experiencia un momento placentero, todo esto acompañado con el diseño de los personajes que conocemos y de nuestros protagonistas representan una experiencia que pueden disfrutar desde los más chicos a los más grandes.

Disney Illusion Island es diferente y mágico a la vez, adentrándose a un género que no había sido del todo explorado por uno de los personajes más emblemáticos del mundo y que demuestra tener el potencial para explorarlo a mayor escala y, porque no, dar paso a nuevas entregas en la serie o con nuevos personajes como protagonistas.

