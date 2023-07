BITS | Everybody 1-2-Switch! una secuela divertida pero poco creativa

Everybody 1-2-Switch! cuenta con más de 15 mini juegos que van desde actividades con movimientos como un juego de alienígenas donde tenemos que mover nuestro mando o celular de arriba a abajo, un enfrentamiento de ninjas donde tendremos acceso a usar katanas o aventar estrellas.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- Everybody 1-2-Switch! es la secuela de 1-2-Switch, uno de los primeros juegos que llegaron al Nintendo Switch el día de su lanzamiento y que esencialmente trataba de mostrarnos de una manera creativa las diferentes novedades dentro del control de la consola y las capacidades que tenía con su novedosa tecnología de vibración, movimiento, sensores y demás, siendo una entrega que cumplía con su propósito general y que al mismo tiempo te daba diversión en una serie de actividades y mini juegos que te ponían a competir con amigos o familiares.

Ahora contamos con una consola ya posicionada que ha demostrado sus capacidades técnicas y la experiencia que representan sus controles, un gran catálogo que la respalda con juegos que aún utilizan los controles de movimiento como Ring Fit Adventure, Nintendo Switch Sports, Super Mario Party, entre otros, parece que esta entrega no sigue el mismo propósito que su antecesora y deja de lado la creatividad para centrarse en la diversión grupal alrededor de diferentes actividades que no necesariamente están atadas a los controles de movimiento, de hecho, una de las novedades que existen en esta secuela es que los controles del Nintendo Switch no son necesarios para jugar y podemos hacerlo a través de nuestro celular, lo cual abre paso a mini juegos que hacen uso de nuestra cámara o micrófono.

Everybody 1-2-Switch! cuenta con más de 15 mini juegos que van desde actividades con movimientos como un juego de alienígenas donde tenemos que mover nuestro mando o celular de arriba a abajo, un enfrentamiento de ninjas donde tendremos acceso a usar katanas o aventar estrellas, un duelo Samurai donde la precisión de sacar tu espada en el momento correcto será tu mejor aliado, una carrera con relevos donde cada que un participante complete su vuelta tendrá que entregar el mando al siguiente participante de su equipo o hasta cosas muy bizarras como ganar una subasta de objetos, esperar un temporizador para destapar un sartén o buscar un color y tomarle una foto para lograr el mayor parecido posible, entre otros juegos.

Dicho esto es difícil hablar de qué tan creativos son los controles, en general los que usan controles de movimiento no se rompen la cabeza y nos exigen hacer el esfuerzo de mover el control en cierta dirección, brincar o correr. Por el lado del teléfono los movimientos que podemos esperar son básicamente los mismos que realizamos con el control del Nintendo Switch, por lo que la experiencia que se puede esperar de ser necesario requerir más controles es básicamente la misma.

A nivel gráfico el juego hace uso de diferentes recursos que van desde animaciones, personajes animados o elementos de la vida real que le dan un toque diferente y en ciertos momentos se parece bastante a lo que hemos visto a lo largo de los años con Just Dance, el juego es colorido, la música que anima a hacer los juegos y al final, no podemos exigir mucho en este apartado, ya que resulta uno de los menos importantes de la experiencia en general. Sin embargo, no dejo de pensar que pasaría si tuviéramos esta clase de experimentos con personajes de Nintendo y no algo que parece un programa de retos que podrías ver un domingo por la mañana.

La realidad es que Everybody 1-2-Switch! tiene actividades para todos los gustos, pero podría haber tomado la calidad y creatividad de títulos como Nintendo Switch Sports y haber incluido actividades mucho más desafiantes. En general el juego es divertido, sin embargo, no supera a otros que ya teníamos presentes y que utilizan mejor las capacidades del control del Nintendo Switch, en lo personal creo que su antecesor lo hizo mejor.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez